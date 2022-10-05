Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Текстильщик - Кубань
Текстильщик - Кубань: обзор матча 05 октября 2022
Текстильщик
05.10.2022, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Кубань
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Текстильщик - Кубань
ГОЛ!
И. Мосейчук
2:4
Пенальти не реализован!
А. Лях
Пенальти не реализован!
Д. Цаллагов
ГОЛ!
Р. Вазитдинов
2:3
ГОЛ!
С. Таказов
1:3
ГОЛ!
А. Чесноков
1:2
ГОЛ!
И. Хомуха
0:2
Пенальти не реализован!
А. Теняев
ГОЛ!
А. Чуканов
0:1
87'
Желтая карточка
А. Чуканов
Желтая карточка
М. Батов
83'
Замена
А. Чесноков
️️️️
М. Сентюрин
80'
Замена
И. Селеменев
️️️️
К. Корольков
80'
75'
Замена
И. Мосейчук
️️️️
Д. Югалдин
Желтая карточка
Р. Косянчук
73'
71'
Замена
М. Сидоров
️️️️
Г. Махатадзе
Замена
Р. Вазитдинов
️️️️
В. Жиронкин
62'
Замена
Р. Косянчук
️️️️
О. Калугин
62'
46'
Замена
А. Чуканов
️️️️
Н. Абдоков
Замена
А. Елисеев
️️️️
Д. Шилов
45'
+1
Желтая карточка
А. Теняев
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
10
Кирилл Корольков
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
27
Олег Калугин
ЦП
9
Михаил Сентюрин
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
9
Илья Карпук
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
9
Артем Архипов
ЦФ
Текстильщик
1
Никита Яворский
ВР
4
Александр Елисеев
ПЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
11
Иван Селеменев
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
9
Андрей Чесноков
АП
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
3-1-3-1-2
15
Кашинцев
45
Теняев
80
Климов
9
Шилов
90
Лях
27
Калугин
9
Сентюрин
17
Батов
10
Корольков
7
Жиронкин
9
Карпук
3-4-2-1
1
Ещенко
22
Хомуха
30
Таказов
61
Голосов
15
Солоп
21
Махатадзе
87
Безденежных
50
Югалдин
99
Абдоков
11
Цаллагов
9
Архипов
10
Корольков
11
Селеменев
11
Селеменев
10
Корольков
7
Жиронкин
7
Вазитдинов
7
Вазитдинов
7
Жиронкин
27
Калугин
37
Косянчук
37
Косянчук
27
Калугин
9
Шилов
4
Елисеев
4
Елисеев
9
Шилов
9
Сентюрин
9
Чесноков
9
Чесноков
9
Сентюрин
99
Абдоков
7
Чуканов
7
Чуканов
99
Абдоков
21
Махатадзе
81
Сидоров
81
Сидоров
21
Махатадзе
50
Югалдин
9
Мосейчук
9
Мосейчук
50
Югалдин
Остались в запасе
Текстильщик
Кубань
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
1
Никита Яворский
ВР
Главный тренер
Игорь Колыванов
1
Юрий Нестеренко
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
6
Даниил Родин
ЦП
Остались в запасе
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
1
Никита Яворский
ВР
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
6
Даниил Родин
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Текстильщик - Кубань
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Матвеев
(Троицк)
Стадион:
Текстильщик
Новости команд
Все
Текстильщик
Кубань
Первая лига. Лидирующий «Нижний» сенсационно проиграл дома аутсайдеру (1:2)
21:03
2
«Нижний Новгород» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
17:50
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
Вчера, 12:39
6
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Текстильщика» на победу в матче 19-го тура
Вчера, 09:32
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига. Лидирующий «Нижний» сенсационно проиграл дома аутсайдеру (1:2)
21:03
2
«Нижний Новгород» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
17:50
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Текстильщика» на победу в матче 19-го тура
Вчера, 09:32
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
Вчера, 12:39
6
«Родина» подписала игрока из молодежки «Краснодара»
31 июля
36-летний экс-игрок сборной России вернулся в родной клуб во Второй лиге
31 июля
«Краснодар» отправил вингера в аренду
6 июля
Экс-игрок сборной России остался без клуба
25 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+