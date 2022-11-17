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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия - Нигерия
Португалия - Нигерия: обзор матча 17 ноября 2022
Португалия
17.11.2022, четверг, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Нигерия
9'
Б. Фернандеш
35'
Б. Фернандеш (П)
82'
Г. Рамуш
84'
Ж. Мариу
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Португалия - Нигерия
Желтая карточка
Р. Орта
90'
ГОЛ! 4:0!
Ж. Мариу
Пас отдал
Г. Рамуш
84'
ГОЛ! 3:0!
Г. Рамуш
Пас отдал
Р. Геррейру
82'
81'
Желтая карточка
О. Этебо
81'
Пенальти не реализован!
Э. Деннис
76'
Замена
Э. Деннис
️️️️
М. Саймон
Замена
Р. Орта
️️️️
Отавио
76'
69'
Замена
О. Этебо
️️️️
Д. Арибо
Замена
Г. Рамуш
️️️️
А. Силва
66'
58'
Замена
П. Онуачу
️️️️
Т. Моффи
46'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
О. Ндиди
46'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
А. Лукман
Замена
Витинья
️️️️
Б. Фернандеш
46'
Замена
Пепе
️️️️
Н. Мендеш
46'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Б. Силва
46'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Р. Диаш
46'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Фернандеш
35'
ГОЛ! 1:0!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Д. Далот
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
16
Отавио
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
10
Жоау Феликс
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Нигерия
1
Фрэнсис Узохо
ВР
21
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
0
Кевин Акпогума
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
15
Мозес Саймон
ЛВ
10
Джо Арибо
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
7
Адемола Лукман
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Августин Эгуавон
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
12
Жозе Са
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
24
Рикарду Орта
ЛВ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
23
Витинья
ЦП
17
Жоау Мариу
ЦП
6
Матеус Нуньес
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Нигерия
23
Мадука Окойе
ВР
20
Чибози Авазим
ЦЗ
21
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
13
Бруно Оньемаечи
ЦП
8
Одженекаро Этебо
ЦП
8
Фрэнк Ониика
ЦП
11
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
19
Пол Онуачу
ЦФ
12
Сирьель Дессер
ЦФ
0
Эммануэль Деннис
ЦФ
4-1-3-2
1
Патрисиу
19
Мендеш
3
Диаш
4
Силва
2
Далот
14
Карвалью
16
Отавио
10
Силва
8
Фернандеш
9
Силва
10
Феликс
4-2-2-2
1
Узохо
2
Осайи-Самуэль
0
Акпогума
5
Троост-Эконг
21
Бейсси
10
Арибо
4
Ндиди
17
Ивоби
15
Саймон
9
Моффи
7
Лукман
16
Отавио
24
Орта
24
Орта
16
Отавио
3
Диаш
5
Геррейру
5
Геррейру
3
Диаш
19
Мендеш
3
Пепе
3
Пепе
19
Мендеш
8
Фернандеш
23
Витинья
23
Витинья
8
Фернандеш
10
Силва
17
Мариу
17
Мариу
10
Силва
9
Силва
9
Рамуш
9
Рамуш
9
Силва
10
Арибо
8
Этебо
8
Этебо
10
Арибо
4
Ндиди
8
Ониика
8
Ониика
4
Ндиди
7
Лукман
11
Чуквуэзе
11
Чуквуэзе
7
Лукман
9
Моффи
19
Онуачу
19
Онуачу
9
Моффи
15
Саймон
0
Деннис
0
Деннис
15
Саймон
Остались в запасе
Португалия
Нигерия
7
Рафаэль Леау
ЛВ
1
Диогу Кошта
ВР
12
Жозе Са
ВР
20
Жоау Канселу
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
23
Мадука Окойе
ВР
20
Чибози Авазим
ЦЗ
21
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
13
Бруно Оньемаечи
ЦП
12
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Августин Эгуавон
Остались в запасе
7
Рафаэль Леау
ЛВ
1
Диогу Кошта
ВР
12
Жозе Са
ВР
20
Жоау Канселу
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
Остались в запасе
23
Мадука Окойе
ВР
20
Чибози Авазим
ЦЗ
21
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
13
Бруно Оньемаечи
ЦП
12
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Августин Эгуавон
Статистика матча Португалия - Нигерия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
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2 : 0
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