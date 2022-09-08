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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сивасспор - Славия
Сивасспор - Славия: обзор матча 08 сентября 2022
Сивасспор
08.09.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа G, 1 тур
1 : 1
Завершен
Славия
27'
Д. Саба
4'
П. Олаинка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Славия
90'
+3
Пенальти не реализован!
Л. Провод
Вторая желтая
К. Кейта
90'
+2
Желтая карточка
Д. Гутас
90'
+2
Замена
Д. Османпаша
️️️️
Р. Ялчин
80'
77'
Замена
С. Тецл
️️️️
Л. Масопуст
Замена
А. Муса
️️️️
К. Н'Жи
73'
66'
Желтая карточка
Л. Масопуст
63'
Замена
И. Шранц
️️️️
М. Усор
Желтая карточка
М. Градель
60'
60'
Желтая карточка
М. Усор
46'
Замена
Х. Тьехи
️️️️
Т. Качараба
46'
Замена
Эвертон
️️️️
М. Юрасек
46'
Замена
Л. Провод
️️️️
И. Траоре
Желтая карточка
К. Кейта
29'
ГОЛ! 1:1!
Д. Саба
Пас отдал
М. Градель
27'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
Л. Джеймс
19'
8'
Желтая карточка
М. Юрасек
4'
ГОЛ! 0:1!
П. Олаинка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ОП
6
Робин Ялчин
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
91
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
23
Давид Дудера
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
31
Матей Юрасек
ЦФ
8
Мозес Усор
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
94
Каан Онаран
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Карол Ангильский
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Славия
32
Эвертон
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
11
Станислав Тецл
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
3-1-3-1-2
35
Вурал
2
Аппиндангойе
3
Чифтци
6
Гутас
6
Кейта
6
Ялчин
10
Градель
6
Ульвестад
9
Н'Жи
91
Саба
90
Джеймс
3-4-1-2
30
Мандоус
3
Голеш
4
Усу
33
Качараба
8
Масопуст
12
Траоре
23
Шевчик
23
Дудера
99
Олаинка
8
Усор
31
Юрасек
6
Ялчин
88
Османпаша
88
Османпаша
6
Ялчин
9
Н'Жи
7
Муса
7
Муса
9
Н'Жи
90
Джеймс
9
Ятабаре
9
Ятабаре
90
Джеймс
33
Качараба
4
Тьехи
4
Тьехи
33
Качараба
31
Юрасек
32
Эвертон
32
Эвертон
31
Юрасек
12
Траоре
17
Провод
17
Провод
12
Траоре
8
Масопуст
11
Тецл
11
Тецл
8
Масопуст
8
Усор
26
Шранц
26
Шранц
8
Усор
Остались в запасе
Сивасспор
Славия
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
94
Каан Онаран
ЦП
19
Карол Ангильский
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
94
Каан Онаран
ЦП
19
Карол Ангильский
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Сивасспор - Славия
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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