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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - ПСВ
Арсенал - ПСВ: обзор матча 20 октября 2022
Арсенал
20.10.2022, четверг, 20:00
Лига Европы, группа A, 2 тур
1 : 0
Завершен
ПСВ
71'
Г. Джака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - ПСВ
90'
+1
Замена
Р. Ледесма
️️️️
Х. Симонс
Желтая карточка
М. Эдегор
89'
Желтая карточка
К. Тирни
89'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Б. Сака
85'
77'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Д. Верман
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Г. Жезус
76'
Замена
Б. Уайт
️️️️
Т. Томиясу
76'
ГОЛ! 1:0!
Г. Джака
Пас отдал
Т. Томиясу
71'
Замена
М. Эдегор
️️️️
Ф. Виейра
67'
Замена
Т. Парти
️️️️
А. Локонга
67'
65'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
Г. Тил
65'
Замена
Д. Тезе
️️️️
Ф. Макс
56'
Желтая карточка
Э. Гутьеррес
Желтая карточка
Г. Джака
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Хави Симонс
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Арсенал
1
Карл Хейн
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Маркиньос
ПВ
11
Хайон Эдвардс
ЦФ
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
37
Ричард Ледесма
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
17
Савиньо
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Тернер
63
Тирни
6
Холдинг
6
Габриэль
5
Томиясу
34
Джака
6
Локонга
20
Виейра
7
Сака
9
Жезус
9
Нкетиа
4-1-2-3
44
Бенитес
2
Мвене
5
Рамальо
4
Обиспо
30
Макс
6
Сангаре
35
Гутьеррес
25
Верман
7
Симонс
20
Тил
18
Гакпо
5
Томиясу
4
Уайт
4
Уайт
5
Томиясу
6
Локонга
18
Парти
18
Парти
6
Локонга
20
Виейра
8
Эдегор
8
Эдегор
20
Виейра
9
Жезус
7
Мартинелли
7
Мартинелли
9
Жезус
7
Сака
17
Нелсон
17
Нелсон
7
Сака
20
Тил
20
Мадуэке
20
Мадуэке
20
Тил
30
Макс
4
Тезе
4
Тезе
30
Макс
7
Симонс
37
Ледесма
37
Ледесма
7
Симонс
25
Верман
26
де Йонг
26
де Йонг
25
Верман
Остались в запасе
Арсенал
ПСВ
1
Карл Хейн
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
11
Хайон Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
17
Савиньо
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
11
Хайон Эдвардс
ЦФ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
17
Савиньо
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Арсенал - ПСВ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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