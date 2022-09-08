Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фрайбург - Карабах
Фрайбург - Карабах: обзор матча 08 сентября 2022
Фрайбург
08.09.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа G, 1 тур
2 : 1
Завершен
Карабах
7'
В. Грифо (П)
15'
Р. Доан
39'
М. Вешович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Карабах
90'
+4
Желтая карточка
О. Квабена
Замена
Я. Кайтель
️️️️
Р. Доан
90'
+3
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
У. Ен Чон
88'
84'
Замена
Л. Андраде
️️️️
М. Янкович
81'
Желтая карточка
Р. Алмейда
77'
Замена
Р. Алмейда
️️️️
Г. Гараев
76'
Замена
Ж. Ромао
️️️️
Р. Шейдаев
Замена
Д. Кьерех
️️️️
В. Грифо
71'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Н. Петерсен
71'
Желтая карточка
Р. Доан
51'
Желтая карточка
В. Грифо
45'
+2
39'
ГОЛ! 2:1!
М. Вешович
Пас отдал
О. Квабена
ГОЛ! 2:0!
Р. Доан
Пас отдал
М. Эггештайн
15'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Грифо
7'
6'
Желтая карточка
Т. Байрамов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
20
Кади Боржес
АП
18
Овусу Квабена
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
34
Мерлин Рехль
ЦФ
Карабах
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
19
Филип Озобич
АП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Флеккен
30
Гюнтер
3
Линхарт
28
Гинтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
20
Доан
11
Чон
18
Петерсен
25
Сильдийя
3-1-2-1-3
1
Махаммадалиев
23
Вешович
13
Мустафазаде
15
Гусейнов
2
Гараев
8
Янкович
10
Зубир
20
Боржес
7
Байрамов
7
Шейдаев
18
Квабена
20
Доан
14
Кайтель
14
Кайтель
20
Доан
32
Грифо
7
Кьерех
7
Кьерех
32
Грифо
11
Чон
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
11
Чон
18
Петерсен
11
Грегоритч
11
Грегоритч
18
Петерсен
7
Шейдаев
18
Ромао
18
Ромао
7
Шейдаев
2
Гараев
20
Алмейда
20
Алмейда
2
Гараев
8
Янкович
11
Андраде
11
Андраде
8
Янкович
Остались в запасе
Фрайбург
Карабах
1
Ноа Атуболу
ВР
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
19
Филип Озобич
АП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
1
Ноа Атуболу
ВР
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦФ
Остались в запасе
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
19
Филип Озобич
АП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Фрайбург - Карабах
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Карабах
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Карабах» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Карабах» – «Твенте»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Твенте» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Твенте» – «Карабах»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
13 августа
33
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+