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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Севилья
Манчестер Сити - Севилья: обзор матча 02 ноября 2022
Манчестер Сити
02.11.2022, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 6 тур
3 : 1
Завершен
Севилья
52'
Р. Льюис
73'
Х. Альварес
83'
Р. Марез
31'
Р. Мир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Севилья
Замена
Ж. Канселу
️️️️
Р. Льюис
85'
ГОЛ! 3:1!
Р. Марез
Пас отдал
Х. Альварес
83'
ГОЛ! 2:1!
Х. Альварес
Пас отдал
К. Де Брюйне
73'
Замена
Д. Уилсон-Эсбранд
️️️️
С. Гомес
70'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
К. Палмер
70'
67'
Замена
Х. Хордан
️️️️
И. Ракитич
Замена
Б. Силва
️️️️
И. Гюндоган
57'
57'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Иско
ГОЛ! 1:1!
Р. Льюис
Пас отдал
Х. Альварес
52'
46'
Замена
Сусо
️️️️
А. Гомес
46'
Замена
А. Теллес
️️️️
М. Акунья
Замена
Родри
️️️️
Д. Грилиш
46'
45'
+1
Замена
Н. Гудель
️️️️
Маркао
31'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мир
Пас отдал
Иско
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
22
Иско
АП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
4-1-3-2
1
Ортега
17
Гомес
3
Диаш
14
Ляпорт
82
Льюис
20
Гюндоган
10
Грилиш
47
Фоден
26
Марез
19
Альварес
10
Палмер
3-3-1-1-2
37
Буну
29
Монтиэль
23
Маркао
4
Рекик
22
Кармона
27
Делэни
21
Акунья
11
Ракитич
22
Иско
10
Гомес
17
Мир
17
Гомес
3
Уилсон-Эсбранд
3
Уилсон-Эсбранд
17
Гомес
82
Льюис
2
Канселу
2
Канселу
82
Льюис
10
Грилиш
16
Родри
16
Родри
10
Грилиш
10
Палмер
26
Де Брюйне
26
Де Брюйне
10
Палмер
20
Гюндоган
20
Силва
20
Силва
20
Гюндоган
21
Акунья
13
Теллес
13
Теллес
21
Акунья
23
Маркао
8
Гудель
8
Гудель
23
Маркао
11
Ракитич
19
Хордан
19
Хордан
11
Ракитич
10
Гомес
10
Сусо
10
Сусо
10
Гомес
22
Иско
9
Ламела
9
Ламела
22
Иско
Остались в запасе
Манчестер Сити
Севилья
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Манчестер Сити - Севилья
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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