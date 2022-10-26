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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Бавария
Барселона - Бавария: обзор матча 26 октября 2022
Барселона
26.10.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа C, 5 тур
0 : 3
Завершен
Бавария
10'
С. Мане
31'
Э. Чупо-Мотинг
90+5'
Б. Павар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Бавария
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
Б. Павар
Пас отдал
С. Гнабри
Замена
П. Торре
️️️️
Р. Левандовски
82'
79'
Замена
Й. Станишич
️️️️
Н. Мазрауи
Замена
А. Фати
️️️️
У. Дембеле
68'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
Ж. Кунде
67'
67'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Д. Мусиала
63'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
63'
Замена
Б. Павар
️️️️
Д. Упамекано
Замена
Рафинья
️️️️
Педри
58'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
С. Бускетс
58'
46'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Л. Горецка
Желтая карточка
С. Бускетс
41'
35'
Желтая карточка
Д. Упамекано
31'
ГОЛ! 0:2!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
С. Гнабри
23'
Желтая карточка
Л. Горецка
16'
Желтая карточка
Н. Мазрауи
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Пас отдал
С. Гнабри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
11
Рафинья
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
Бавария
1
Йоханнес Шенк
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
3
Бальде
3
Алонсо
23
Кунде
2
Бельерин
5
Бускетс
19
Кессье
21
де Йонг
8
Педри
10
Дембеле
9
Левандовски
4-1-1-3-1
26
Ульрайх
3
Мазрауи
2
Упамекано
4
де Лигт
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мане
13
Чупо-Мотинг
23
Кунде
24
Гарсия
24
Гарсия
23
Кунде
9
Левандовски
20
Торре
20
Торре
9
Левандовски
10
Дембеле
31
Фати
31
Фати
10
Дембеле
8
Педри
11
Рафинья
11
Рафинья
8
Педри
5
Бускетс
14
Торрес
14
Торрес
5
Бускетс
3
Мазрауи
44
Станишич
44
Станишич
3
Мазрауи
2
Упамекано
28
Павар
28
Павар
2
Упамекано
10
Мусиала
8
Гравенберх
8
Гравенберх
10
Мусиала
27
Горецка
20
Забитцер
20
Забитцер
27
Горецка
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Барселона
Бавария
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Гави
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
1
Йоханнес Шенк
ВР
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Гави
ЦП
Остались в запасе
1
Йоханнес Шенк
ВР
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Барселона - Бавария
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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