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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Милан
Динамо Загреб - Милан: обзор матча 25 октября 2022
Динамо Загреб
25.10.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа E, 5 тур
0 : 4
Завершен
Милан
39'
М. Габбиа
49'
Р. Леау
59'
О. Жиру (П)
69'
Р. Любичич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Милан
81'
Замена
Д. Ориги
️️️️
О. Жиру
Замена
М. Булат
️️️️
Й. Мишич
75'
Замена
П. Бочкай
️️️️
М. Оршич
75'
70'
Замена
Т. Побега
️️️️
И. Беннасер
70'
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
Р. Леау
70'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
Т. Эрнандес
69'
ГОЛ в свои ворота! 0:4!
Р. Любичич
59'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
О. Жиру
Желтая карточка
Р. Любичич
58'
Замена
Д. Шпикич
️️️️
С. Ристовски
58'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Б. Петкович
57'
Замена
М. Батурина
️️️️
А. Адеми
57'
52'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Ш. Де Кетеларе
49'
ГОЛ! 0:2!
Р. Леау
46'
Желтая карточка
Ш. Де Кетеларе
Желтая карточка
А. Адеми
43'
39'
ГОЛ! 0:1!
М. Габбиа
Пас отдал
С. Тонали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
27
Йосип Мишич
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
20
Антонио Марин
ЛВ
5
Марко Булат
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
17
Лука Менало
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Милан
99
Андреас Юнгдаль
ВР
69
Лапо Нава
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Андрей Кубис
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-3-2-1
25
Ливакович
33
Ристовски
55
Перич
6
Шутало
18
Мохаррами
27
Мишич
45
Адеми
10
Любичич
99
Оршич
17
Иванушец
9
Петкович
4-1-1-3-1
16
Тэтэрушану
15
Калюлю
46
Габбиа
24
Кьер
19
Эрнандес
16
Тонали
10
Беннасер
9
Ребич
17
Де Кетеларе
27
Леау
9
Жиру
27
Мишич
5
Булат
5
Булат
27
Мишич
45
Адеми
20
Батурина
20
Батурина
45
Адеми
99
Оршич
12
Бочкай
12
Бочкай
99
Оршич
33
Ристовски
77
Шпикич
77
Шпикич
33
Ристовски
9
Петкович
18
Дрмич
18
Дрмич
9
Петкович
27
Леау
10
Мессьяс
10
Мессьяс
27
Леау
19
Эрнандес
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
19
Эрнандес
10
Беннасер
4
Побега
4
Побега
10
Беннасер
17
Де Кетеларе
33
Крунич
33
Крунич
17
Де Кетеларе
9
Жиру
27
Ориги
27
Ориги
9
Жиру
Остались в запасе
Динамо Загреб
Милан
24
Даниэль Загорац
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
20
Антонио Марин
ЛВ
17
Лука Менало
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
99
Андреас Юнгдаль
ВР
69
Лапо Нава
ВР
4
Андрей Кубис
ЦЗ
21
Браим Диас
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
20
Антонио Марин
ЛВ
17
Лука Менало
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
69
Лапо Нава
ВР
4
Андрей Кубис
ЦЗ
21
Браим Диас
АП
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Динамо Загреб - Милан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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