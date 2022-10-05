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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Маккаби Х
Ювентус - Маккаби Х: обзор матча 05 октября 2022
Ювентус
05.10.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 3 тур
3 : 1
Завершен
Маккаби Х
35'
А. Рабьо
50'
Д. Влахович
83'
А. Рабьо
75'
Д. Давид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Маккаби Х
Замена
Ф. Миретти
️️️️
Л. Паредес
85'
84'
Замена
Н. Рукавица
️️️️
А. Мохамед
ГОЛ! 3:1!
А. Рабьо
Пас отдал
А. Ди Мария
83'
Желтая карточка
А. Сандро
80'
75'
ГОЛ! 2:1!
Д. Давид
Пас отдал
Т. Чери
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Влахович
73'
72'
Замена
Д. Давид
️️️️
Ф. Пьеррот
72'
Замена
Н. Лави
️️️️
М. Абу Фани
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
Х. Куадрадо
67'
Замена
М. Локателли
️️️️
Ф. Костич
66'
60'
Замена
Д. Азиза
️️️️
П. Корню
60'
Замена
О. Атцили
️️️️
М. Чибота
53'
Желтая карточка
М. Чибота
ГОЛ! 2:0!
Д. Влахович
Пас отдал
А. Ди Мария
50'
Замена
А. Сандро
️️️️
М. Де Шильо
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Рабьо
Пас отдал
А. Ди Мария
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Маккаби Х
44
Джош Коэн
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
4
Али Мохамед
ОП
9
Тьяррон Чери
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Маккаби Х
90
Рой Мишпати
ВР
77
Рои Фукс
ВР
55
Рами Гершон
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
31
Нета Лави
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
8
Долев Азиза
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
33
Маор Леви
ЦП
26
Деан Давид
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Щесны
13
Данило
3
Бремер
22
Де Шильо
5
Паредес
22
МакКенни
12
Рабьо
7
Куадрадо
18
Костич
11
Ди Мария
28
Влахович
3-3-2-1-1
44
Коэн
4
Сек
21
Батубинсика
3
Голдберг
6
Сандгрен
4
Мохамед
27
Корню
9
Чери
15
Абу Фани
13
Чибота
19
Пьеррот
22
Де Шильо
26
Сандро
26
Сандро
22
Де Шильо
7
Куадрадо
19
Бонуччи
19
Бонуччи
7
Куадрадо
18
Костич
5
Локателли
5
Локателли
18
Костич
5
Паредес
21
Миретти
21
Миретти
5
Паредес
28
Влахович
9
Кен
9
Кен
28
Влахович
15
Абу Фани
31
Лави
31
Лави
15
Абу Фани
4
Мохамед
13
Рукавица
13
Рукавица
4
Мохамед
27
Корню
8
Азиза
8
Азиза
27
Корню
13
Чибота
77
Атцили
77
Атцили
13
Чибота
19
Пьеррот
26
Давид
26
Давид
19
Пьеррот
Остались в запасе
Ювентус
Маккаби Х
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
90
Рой Мишпати
ВР
77
Рои Фукс
ВР
55
Рами Гершон
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ПЗ
33
Маор Леви
ЦП
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
90
Рой Мишпати
ВР
77
Рои Фукс
ВР
55
Рами Гершон
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ПЗ
33
Маор Леви
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Ювентус - Маккаби Х
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
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