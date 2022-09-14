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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Динамо Загреб
Милан - Динамо Загреб: обзор матча 14 сентября 2022
Милан
14.09.2022, среда, 19:45
Лига чемпионов, группа E, 2 тур
3 : 1
Завершен
Динамо Загреб
45'
О. Жиру (П)
47'
А. Салемакерс
77'
Т. Побега
56'
М. Оршич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Динамо Загреб
90'
+1
Желтая карточка
А. Марин
84'
Замена
А. Марин
️️️️
М. Оршич
84'
Замена
М. Батурина
️️️️
Б. Петкович
Замена
С. Дест
️️️️
Б. Диас
79'
Замена
Р. Крунич
️️️️
И. Беннасер
78'
78'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
С. Ристовски
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
А. Салемакерс
78'
ГОЛ! 3:1!
Т. Побега
Пас отдал
Т. Эрнандес
77'
74'
Желтая карточка
М. Оршич
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
О. Жиру
68'
Замена
Т. Побега
️️️️
С. Тонали
67'
63'
Замена
Д. Шпикич
️️️️
С. Мохаррами
56'
ГОЛ! 2:1!
М. Оршич
Пас отдал
Б. Петкович
ГОЛ! 2:0!
А. Салемакерс
Пас отдал
Р. Леау
47'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Жиру
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
27
Йосип Мишич
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Милан
99
Андреас Юнгдаль
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
20
Антонио Марин
ЛВ
5
Марко Булат
ОП
66
Эмир Дилавер
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
15
Калюлю
23
Томори
2
Калабрия
16
Тонали
10
Беннасер
27
Леау
21
Диас
56
Салемакерс
9
Жиру
4-3-2-1
25
Ливакович
18
Мохаррами
6
Шутало
55
Перич
33
Ристовски
27
Мишич
10
Любичич
45
Адеми
17
Иванушец
99
Оршич
9
Петкович
56
Салемакерс
10
Мессьяс
10
Мессьяс
56
Салемакерс
21
Диас
8
Дест
8
Дест
21
Диас
16
Тонали
4
Побега
4
Побега
16
Тонали
10
Беннасер
33
Крунич
33
Крунич
10
Беннасер
9
Жиру
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
9
Жиру
9
Петкович
20
Батурина
20
Батурина
9
Петкович
18
Мохаррами
77
Шпикич
77
Шпикич
18
Мохаррами
99
Оршич
20
Марин
20
Марин
99
Оршич
33
Ристовски
18
Дрмич
18
Дрмич
33
Ристовски
Остались в запасе
Милан
Динамо Загреб
99
Андреас Юнгдаль
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
24
Даниэль Загорац
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
5
Марко Булат
ОП
66
Эмир Дилавер
ЦП
12
Петар Бочкай
ЛВ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
5
Марко Булат
ОП
66
Эмир Дилавер
ЦП
12
Петар Бочкай
ЛВ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Милан - Динамо Загреб
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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