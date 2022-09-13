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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Барселона
Бавария - Барселона: обзор матча 13 сентября 2022
Бавария
13.09.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа C, 2 тур
2 : 0
Завершен
Барселона
50'
Л. Эрнандес
54'
Л. Сане
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Барселона
Травма
Й. Киммих
90'
+2
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Д. Мусиала
80'
80'
Замена
А. Фати
️️️️
У. Дембеле
80'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
С. Бускетс
Замена
М. Тель
️️️️
Л. Сане
80'
Желтая карточка
Й. Киммих
74'
71'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
А. Кристенсен
Замена
С. Гнабри
️️️️
С. Мане
70'
61'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Рафинья
61'
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
Гави
ГОЛ! 2:0!
Л. Сане
Пас отдал
Д. Мусиала
54'
ГОЛ! 1:0!
Л. Эрнандес
Пас отдал
Й. Киммих
50'
48'
Желтая карточка
С. Бускетс
Замена
Л. Горецка
️️️️
М. Забитцер
46'
Замена
Н. Мазрауи
️️️️
Б. Павар
21'
Травма
Б. Павар
20'
Желтая карточка
М. Забитцер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
21
Люка Эрнандес
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Лерой Сане
ЛФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
10
Садио Мане
ЦФ
10
Джамал Мусиала
РФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Гави
ЦП
8
Педри
ЦП
10
Усман Дембеле
ЛФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
11
Рафинья
РФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
19
Франк Кессье
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-1-1-4
1
Нойер
19
Дэвис
2
Упамекано
21
Эрнандес
28
Павар
6
Киммих
20
Забитцер
10
Сане
10
Мане
13
Мюллер
10
Мусиала
4-1-2-3
1
тер Стеген
33
Араухо
23
Кунде
15
Кристенсен
3
Алонсо
5
Бускетс
6
Гави
8
Педри
11
Рафинья
9
Левандовски
10
Дембеле
28
Павар
3
Мазрауи
3
Мазрауи
28
Павар
10
Мусиала
8
Гравенберх
8
Гравенберх
10
Мусиала
20
Забитцер
27
Горецка
27
Горецка
20
Забитцер
10
Мане
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Мане
10
Сане
11
Тель
11
Тель
10
Сане
15
Кристенсен
24
Гарсия
24
Гарсия
15
Кристенсен
5
Бускетс
19
Кессье
19
Кессье
5
Бускетс
6
Гави
21
де Йонг
21
де Йонг
6
Гави
10
Дембеле
31
Фати
31
Фати
10
Дембеле
11
Рафинья
14
Торрес
14
Торрес
11
Рафинья
Остались в запасе
Бавария
Барселона
26
Свен Ульрайх
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Бавария - Барселона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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