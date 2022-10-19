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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Факел - Спартак
Факел - Спартак: обзор матча 19 октября 2022
Факел
19.10.2022, среда, 18:00
Россия. Кубок, группа B, 4 тур
1 : 2
Завершен
Спартак
77'
М. Максимов (П)
45+3'
Н. Рассказов
51'
Ш. Николсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Спартак
Желтая карточка
И. Калинин
90'
+7
90'
+4
Желтая карточка
Д. Хлусевич
Желтая карточка
С. Божин
90'
+4
Желтая карточка
А. Мендель
90'
+3
Желтая карточка
О. Дмитриев
90'
+1
88'
Замена
М. Игнатов
️️️️
Ш. Николсон
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Максимов
77'
76'
Желтая карточка
М. Мевля
70'
Замена
Д. Денисов
️️️️
Д. Пруцев
70'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
Д. Зорин
62'
Замена
М. Мевля
️️️️
П. Маслов
61'
Замена
П. Мелешин
️️️️
А. Зиньковский
Замена
И. Альшин
️️️️
М. Смирнов
59'
Замена
О. Дмитриев
️️️️
А. Шаваев
59'
Замена
И. Калинин
️️️️
В. Черов
58'
51'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Николсон
Пас отдал
Д. Хлусевич
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
М. Ивахнов
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Н. Рассказов
43'
Желтая карточка
Ш. Николсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
28
Руслан Магаль
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Андрей Мендель
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
26
Даниил Хлусевич
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Факел
71
Илья Свинов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Спартак
95
Михаил Волков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
3-2-2-1-2
93
Городовой
47
Божин
4
Дашаев
25
Смирнов
28
Магаль
2
Черов
78
Черняков
8
Шаваев
8
Мендель
56
Ивахнов
21
Максимов
3-1-3-3
98
Максименко
23
Чернов
39
Маслов
31
Рыбус
25
Пруцев
26
Хлусевич
28
Зорин
10
Промес
11
Николсон
77
Зиньковский
15
Рассказов
2
Черов
13
Калинин
13
Калинин
2
Черов
8
Шаваев
34
Дмитриев
34
Дмитриев
8
Шаваев
25
Смирнов
10
Альшин
10
Альшин
25
Смирнов
56
Ивахнов
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
56
Ивахнов
39
Маслов
32
Мевля
32
Мевля
39
Маслов
25
Пруцев
97
Денисов
97
Денисов
25
Пруцев
28
Зорин
47
Зобнин
47
Зобнин
28
Зорин
11
Николсон
8
Игнатов
8
Игнатов
11
Николсон
77
Зиньковский
11
Мелешин
11
Мелешин
77
Зиньковский
Остались в запасе
Факел
Спартак
71
Илья Свинов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Никита Ершов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
95
Михаил Волков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
17
Виталий Шитов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Никита Ершов
ЛВ
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
17
Виталий Шитов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Факел - Спартак
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Владислав Назаров
Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Игорь Панин; AVAR – Дмитрий Сафьян
Резервный судья:
Олег Соколов
Инспектор:
Николай Левников
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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