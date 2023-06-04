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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Шахтер
Ворскла - Шахтер: обзор матча 04 июня 2023
Ворскла
04.06.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Шахтер
37'
Т. Сефери (П)
50'
Е. Павлюк
80'
А. Бондаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Шахтер
Желтая карточка
П. Исенко
90'
+4
Замена
Л. Рамирес
️️️️
И. Кане
90'
+3
80'
ГОЛ! 2:1!
А. Бондаренко
Пас отдал
К. Келси
Замена
Ф. Родригес
️️️️
А. Челядин
75'
Красная карточка
И. Пердута
74'
72'
Замена
Х. Тоиров
️️️️
А. Тотовицкий
65'
Замена
А. Борячук
️️️️
Д. Крыськив
63'
Замена
А. Шевченко
️️️️
А. Пятов
ГОЛ! 2:0!
Е. Павлюк
Пас отдал
А. Скляр
50'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Сефери
37'
Желтая карточка
Т. Сефери
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
3
Василий Кравец
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
7
Руслан Степанюк
ОП
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
19
Артем Бондаренко
АП
27
Олег Очеретко
АП
19
Кевин Келси
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
95
Фелипе Родригес
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
23
Андрей Борячук
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
4-2-2-1-1
77
Исенко
3
Кравец
18
Павлюк
17
Чеснаков
29
Бацула
7
Степанюк
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
14
Кане
17
Сефери
3-1-1-3-2
30
Пятов
12
Гочолеишвили
5
Бондарь
74
Фарина
30
Джурасек
8
Крыськив
19
Бондаренко
27
Очеретко
12
Топалов
19
Келси
5
Тотовицкий
14
Кане
5
Рамирес
5
Рамирес
14
Кане
38
Челядин
95
Родригес
95
Родригес
38
Челядин
30
Пятов
16
Шевченко
16
Шевченко
30
Пятов
5
Тотовицкий
7
Тоиров
7
Тоиров
5
Тотовицкий
8
Крыськив
23
Борячук
23
Борячук
8
Крыськив
Остались в запасе
Ворскла
Шахтер
23
Александр Домолега
ВР
2
Илья Крупский
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
38
Тимур Пузанков
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
2
Илья Крупский
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Остались в запасе
38
Тимур Пузанков
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Ворскла - Шахтер
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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