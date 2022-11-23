Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Ворскла
Шахтер - Ворскла: обзор матча 23 ноября 2022
Шахтер
23.11.2022, среда, 15:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
3 : 2
Завершен
Ворскла
29'
Г. Судаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Ворскла
Желтая карточка
Л. Траоре
35'
ГОЛ! 1:0!
Г. Судаков
29'
Желтая карточка
Г. Судаков
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
10
Георгий Судаков
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
3
Василий Кравец
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
95
Фелипе Родригес
ПЗ
38
Артем Челядин
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
80
Владлен Юрченко
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Иван Петряк
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
19
Артем Бондаренко
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
23
Александр Домолега
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
77
Ардит Толи
ОП
21
Андрей Кравчук
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
7
Юрий Козыренко
АП
23
Артем Кулаковский
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Трубин
15
Михайличенко
5
Бондарь
22
Матвиенко
3
Тэйлор
27
Степаненко
8
Крыськив
27
Мудрик
10
Судаков
27
Очеретко
2
Траоре
3-4-2-1
31
Ризнык
29
Бацула
18
Павлюк
5
Зайков
95
Родригес
38
Челядин
7
Степанюк
3
Кравец
80
Юрченко
44
Пердута
17
Сефери
Остались в запасе
Шахтер
Ворскла
30
Андрей Пятов
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
19
Артем Бондаренко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Иван Петряк
ЛВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
77
Павел Исенко
ВР
23
Александр Домолега
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
77
Ардит Толи
ОП
21
Андрей Кравчук
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
7
Юрий Козыренко
АП
16
Денис Олейник
ЛВ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
19
Артем Бондаренко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Иван Петряк
ЛВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Остались в запасе
77
Павел Исенко
ВР
23
Александр Домолега
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
77
Ардит Толи
ОП
21
Андрей Кравчук
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
7
Юрий Козыренко
АП
16
Денис Олейник
ЛВ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Шахтер - Ворскла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Новости команд
Все
Шахтер
Ворскла
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
19 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
19 ноября
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+