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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вулверхэмптон - Престон
Вулверхэмптон - Престон: обзор матча 23 августа 2022
Вулверхэмптон
23.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Престон
8'
Р. Хименес
29'
А. Траоре
48'
Б. Вудберн
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Престон
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Р. Хименес
86'
79'
Замена
Б. Поттс
️️️️
Б. Вудберн
79'
Замена
Т. Пэррот
️️️️
Ч. Эванс
Замена
Х. Кастро
️️️️
Н. Семеду
79'
Желтая карточка
Н. Семеду
72'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Х. Хванг
62'
Замена
П. Нету
️️️️
А. Траоре
62'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Л. Дендокер
62'
48'
ГОЛ! 2:1!
Б. Вудберн
Пас отдал
А. Маккэнн
46'
Замена
А. Брауне
️️️️
M. Olosunde
Пенальти не реализован!
Х. Хванг
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
А. Траоре
Пас отдал
Н. Семеду
29'
21'
Желтая карточка
Г. Каннингэм
ГОЛ! 1:0!
Р. Хименес
Пас отдал
Р. Айт Нури
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
20
Матия Шаркич
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
17
Чед Эванс
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Вулверхэмптон
1
Jackson Smith
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Уго Буэно
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
25
Люк Кандл
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
39
Майки О'Нил
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
19
Трой Пэррот
ЦФ
4-3-1-2
20
Шаркич
21
Айт Нури
3
Килман
22
Коллинс
27
Семеду
18
Дендокер
8
Моутинью
27
Нуньес
24
Траоре
9
Хименес
7
Хванг
3-3-1-3
13
Корнелл
14
Стори
5
Бауэр
8
Каннингэм
8
Уайтмэн
14
Джонсон
8
Маккэнн
7
Вудберн
17
Риис
4
17
Эванс
27
Семеду
17
Кастро
17
Кастро
27
Семеду
18
Дендокер
8
Невеш
8
Невеш
18
Дендокер
7
Хванг
11
Гедеш
11
Гедеш
7
Хванг
24
Траоре
7
Нету
7
Нету
24
Траоре
9
Хименес
11
Поденсе
11
Поденсе
9
Хименес
7
Вудберн
44
Поттс
44
Поттс
7
Вудберн
4
8
Брауне
8
Брауне
4
17
Эванс
19
Пэррот
19
Пэррот
17
Эванс
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Престон
1
Jackson Smith
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
28
Фредди Вудман
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
39
Майки О'Нил
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Jackson Smith
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
39
Майки О'Нил
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Вулверхэмптон - Престон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
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