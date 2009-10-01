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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вентспилс - Херенвен
Вентспилс - Херенвен: обзор матча 01 октября 2009
Вентспилс
01.10.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 2 тур
0 : 0
Завершен
Херенвен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вентспилс - Херенвен
Желтая карточка
М. Дингсдаг
Замена
Р. Ругинс
️️️️
А. Соловьев
Замена
М. Пападопулос
️️️️
Д. Сибон
Замена
У. Ассаиди
️️️️
П. Энрике
Замена
А. Бутрик
️️️️
Ю. Жигарев
Замена
Р. Беренс
️️️️
М. Швец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вентспилс
1
Александр Колинько
ВР
31
Ронни Ходель
ЛЗ
18
Павелc Михадюкc
ЦЗ
0
Алессандро Дзамперини
ЦЗ
17
Жан-Поль Ндеки
ЦЗ
5
Евгений Космачев
ОП
22
Игорь Цыгирлаш
ЦП
34
Александр Соловьев
ЦП
4
Юрий Жигарев
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
Херенвен
25
Брайан Вандербуше
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
23
Михаэль Дингсдаг
ЦЗ
4
Михель Бреуэр
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
12
Виктор Эльм
ЦП
19
Кристиан Гриндхейм
ЦП
2
Михал Швец
ЦП
23
Эрнан Пабло Лосада
АП
12
Пауло Энрике
ЦФ
35
Джералд Сибон
ЦФ
Главный тренер
Тронд Сольед
Вентспилс
30
Павел Чесновский
ВР
2
Алексей Солейчук
ЦЗ
9
Ритварс Ругинс
ЦП
32
Андрей Бутрик
ПП
15
Иван Шпаков
ЦФ
11
Александр Дедов
ЦФ
90
Эдуард Вишняковс
ЦФ
Херенвен
1
Мартин Лейсал
ВР
23
Игор Джурич
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
7
Рой Беренс
ЦП
15
Ричард Столте
ЦФ
27
Михал Пападопулос
ЦФ
4-1-4
1
Колинько
31
Ходель
0
Дзамперини
17
Ндеки
18
Михадюкc
5
Космачев
22
Цыгирлаш
4
Жигарев
8
Чиркин
34
Соловьев
4-3-1-2
25
Вандербуше
23
Дингсдаг
4
Бреуэр
22
Янмат
3
Попов
12
Эльм
19
Гриндхейм
2
Швец
23
Лосада
35
Сибон
12
Энрике
34
Соловьев
9
Ругинс
9
Ругинс
34
Соловьев
4
Жигарев
32
Бутрик
32
Бутрик
4
Жигарев
90
Вишняковс
90
Вишняковс
2
Швец
7
Беренс
7
Беренс
2
Швец
12
Энрике
24
Ассаиди
24
Ассаиди
12
Энрике
35
Сибон
27
Пападопулос
27
Пападопулос
35
Сибон
Остались в запасе
Вентспилс
Херенвен
2
Алексей Солейчук
ЦЗ
15
Иван Шпаков
ЦФ
30
Павел Чесновский
ВР
11
Александр Дедов
ЦФ
23
Игор Джурич
ЦЗ
15
Ричард Столте
ЦФ
1
Мартин Лейсал
ВР
Главный тренер
Тронд Сольед
Остались в запасе
2
Алексей Солейчук
ЦЗ
15
Иван Шпаков
ЦФ
30
Павел Чесновский
ВР
11
Александр Дедов
ЦФ
Остались в запасе
23
Игор Джурич
ЦЗ
15
Ричард Столте
ЦФ
1
Мартин Лейсал
ВР
Главный тренер
Тронд Сольед
Статистика матча Вентспилс - Херенвен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вентспилс
Лига Европы, 2 раунд
Вентспилс
1 : 5
17.09.2020
Русенборг
Лига Европы, 1 раунд
Вентспилс
2 : 1
27.08.2020
Динамо-Авто
Лига Европы, 3 раунд
Витория Гимараеш
6 : 0
14.08.2019
Вентспилс
Лига Европы, 3 раунд
Вентспилс
0 : 3
08.08.2019
Витория Гимараеш
Лига Европы, 2 раунд
Гзира Юнайтед
2 : 2
01.08.2019
Вентспилс
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
2 : 0
09.10.2026
Херенвен
Информация о матче
Стадион:
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