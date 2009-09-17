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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Аустрия
Атлетик - Аустрия: обзор матча 17 сентября 2009
Атлетик
17.09.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 1 тур
3 : 0
Завершен
Аустрия
9'
Ф. Льоренте (П)
23'
Ф. Льоренте
56'
И. Муньяин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Аустрия
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
К. Гурпеги
Замена
М. Мадль
️️️️
Я. Бонк
Замена
И. Субиаурре
️️️️
А. Ираола
Вторая желтая
М. Зуттнер
Замена
Д. Лопес
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
Шумахер
️️️️
М. Диабанг
ГОЛ! 3:0!
И. Муньяин
Желтая карточка
М. Сусаета
Замена
М. Лиендл
️️️️
Э. Сулимани
ГОЛ! 2:0!
Ф. Льоренте
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Льоренте
Желтая карточка
М. Зуттнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
33
Франсиско Йесте
ЛВ
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Аустрия
1
Саболч Шафар
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
6
Яцек Бонк
ЦЗ
25
Йоахим Штандфест
ПЗ
11
Томас Юн
ЛП
15
Петр Воришек
ЦП
23
Эмин Сулимани
ЦП
0
Мамаду Диабанг
ЦФ
Главный тренер
Карл Даксбахер
Атлетик
0
Армандо
ВР
16
Ибан Субиаурре
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Аустрия
1
Роберт Альмер
ВР
15
Мануэль Валлнер
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
27
Томас Краммер
ЦП
0
Эльдар Топич
ЦФ
7
Шумахер
ЦФ
4-2-2-2
1
Ирайсос
19
Кастильо
20
Осио
45
Аморебиета
51
Ираола
14
Сусаета
18
Гурпеги
33
Йесте
10
Муньяин
12
Льоренте
0
Эчеберриа
3-2-3-1
1
Шафар
29
Зуттнер
14
Ортлехнер
6
Бонк
25
Штандфест
17
Кляйн
15
Воришек
23
Сулимани
11
Юн
0
Диабанг
51
Ираола
16
Субиаурре
16
Субиаурре
51
Ираола
18
Гурпеги
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
18
Гурпеги
12
Льоренте
27
Лопес
27
Лопес
12
Льоренте
6
Бонк
30
Мадль
30
Мадль
6
Бонк
23
Сулимани
10
Лиендл
10
Лиендл
23
Сулимани
0
Диабанг
7
Шумахер
7
Шумахер
0
Диабанг
Остались в запасе
Атлетик
Аустрия
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
15
Мануэль Валлнер
ЦЗ
27
Томас Краммер
ЦП
0
Эльдар Топич
ЦФ
1
Роберт Альмер
ВР
Главный тренер
Карл Даксбахер
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Остались в запасе
15
Мануэль Валлнер
ЦЗ
27
Томас Краммер
ЦП
0
Эльдар Топич
ЦФ
1
Роберт Альмер
ВР
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Карл Даксбахер
Статистика матча Атлетик - Аустрия
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Сан Мамес
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