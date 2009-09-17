Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штурм - Динамо Бухарест
Штурм - Динамо Бухарест: обзор матча 17 сентября 2009
Штурм
17.09.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 1 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Бухарест
80'
Г. Тамаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Динамо Бухарест
Замена
Г. Боштинэ
️️️️
Д. Коне
Желтая карточка
Л. Гоян
Замена
Х. Буква
️️️️
Ф. Фельдхофер
Замена
Д. Хасслер
️️️️
М. Вебер
ГОЛ! 0:1!
Г. Тамаш
Замена
З. Каланга
️️️️
Г. Торже
Замена
К. Никулеску
️️️️
К. Адриан
Желтая карточка
О. НДой
Желтая карточка
Д. Байхлер
Замена
К. Лаврич
️️️️
Д. Байхлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
1
Кристиан Гратцей
ВР
18
Илья Канделаки
ЛЗ
5
Фердинанд Фельдхофер
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
89
Якоб Яншер
ЦП
6
Мануэль Вебер
ЦП
6
Петр Глинка
ЦП
10
Самир Муратович
АП
8
Андреас Хольцл
ПП
28
Даниэль Байхлер
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Динамо Бухарест
25
Эмилиан Долха
ВР
2
Зи Диабате
ЛЗ
25
Адриан Скарлатаке
ЦЗ
18
Лучан Гоян
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
6
Джакариджа Коне
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
29
Осман НДой
ЦП
17
Кристя Андрей
АП
11
Мариуш Алексе
ПП
19
Кристя Адриан
ПП
Главный тренер
Ион Марин
Штурм
12
Андреас Луксе
ВР
5
Марк Преттенталер
ЦЗ
17
Мартин Эренрайх
ПЗ
10
Харис Буква
ЛП
29
Сандро Фода
ЦП
30
Доминик Хасслер
ЦФ
30
Клемен Лаврич
ЦФ
Динамо Бухарест
23
Флорин Матаке
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
8
Габриэль Боштинэ
ЦП
27
Зе Каланга
ЦП
26
Лауренциу Рус
ЦП
99
Клаудиу Никулеску
ЦФ
4-4-1-1
1
Гратцей
18
Канделаки
6
Зоннляйтнер
23
Шильденфельд
5
Фельдхофер
89
Яншер
6
Вебер
6
Глинка
8
Хольцл
10
Муратович
28
Байхлер
4-5-1
25
Долха
25
Скарлатаке
18
Гоян
30
Тамаш
2
Диабате
19
Кристя Адриан
6
Коне
8
Торже
29
НДой
11
Алексе
17
Кристя Андрей
6
Вебер
30
Хасслер
30
Хасслер
6
Вебер
5
Фельдхофер
10
Буква
10
Буква
5
Фельдхофер
28
Байхлер
30
Лаврич
30
Лаврич
28
Байхлер
6
Коне
8
Боштинэ
8
Боштинэ
6
Коне
8
Торже
27
Зе Каланга
27
Зе Каланга
8
Торже
19
Кристя Адриан
99
Никулеску
99
Никулеску
19
Кристя Адриан
Остались в запасе
Штурм
Динамо Бухарест
29
Сандро Фода
ЦП
5
Марк Преттенталер
ЦЗ
12
Андреас Луксе
ВР
17
Мартин Эренрайх
ПЗ
Главный тренер
Франко Фода
23
Флорин Матаке
ВР
26
Лауренциу Рус
ЦП
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
Главный тренер
Ион Марин
Остались в запасе
29
Сандро Фода
ЦП
5
Марк Преттенталер
ЦЗ
12
Андреас Луксе
ВР
17
Мартин Эренрайх
ПЗ
Остались в запасе
23
Флорин Матаке
ВР
26
Лауренциу Рус
ЦП
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Ион Марин
Статистика матча Штурм - Динамо Бухарест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
- : -
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
Арджеш Питешти
2 : 1
06.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
0 : 2
09.10.2026
Динамо Бухарест
Информация о матче
Стадион:
Меркур Арена
Новости команд
Все
Штурм
Динамо Бухарест
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«Штурм» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Марселя» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«Штурм» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Марселя» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
2024.05.13 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
2020.02.18 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
2020.01.22 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
2019.07.22 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
2018.02.15 23:09
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+