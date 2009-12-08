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Лига чемпионов 2026/2027
Вольфсбург - Манчестер Юнайтед
Вольфсбург - Манчестер Юнайтед: обзор матча 08 декабря 2009
Вольфсбург
08.12.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 6 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
56'
Э. Джеко
44'
М. Оуэн
83'
М. Оуэн
90+1'
М. Оуэн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Манчестер Юнайтед
+1
ГОЛ! 1:3!
М. Оуэн
ГОЛ! 1:2!
М. Оуэн
Пас отдал
Г. Обертан
Замена
Г. Обертан
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Нани
Замена
К. Зиани
️️️️
М. Хасебе
Замена
А. Дежага
️️️️
Графите
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Шефер
ГОЛ! 0:1!
М. Оуэн
Пас отдал
Нани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
(К)
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
23
Графите
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
16
Майкл Кэррик
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ПЗ
17
Нани
ЛВ
24
Даррон Гибсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
28
Андерсон
АП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
15
Карим Зиани
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
45
Оливер Гилл
ЦЗ
32
Кэмерон Стюарт
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
3-3-1-1-2
16
Бенальо
20
Хасебе
15
Барцальи
20
Кошта
4
Шефер
7
Жозуэ
27
Ритер
4
Гентнер
8
Мисимович
10
Джеко
23
Графите
4-2-2-2
29
Кушчак
33
Пак Джи Сун
16
Кэррик
24
Флетчер
27
Эвра
24
Гибсон
22
Скоулз
28
Андерсон
17
Нани
18
Уэлбек
10
Оуэн
20
Хасебе
15
Зиани
15
Зиани
20
Хасебе
23
Графите
21
Дежага
21
Дежага
23
Графите
18
Уэлбек
32
Обертан
32
Обертан
18
Уэлбек
17
Нани
25
Валенсия
25
Валенсия
17
Нани
Остались в запасе
Вольфсбург
Манчестер Юнайтед
12
Андре Ленц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
45
Оливер Гилл
ЦЗ
32
Кэмерон Стюарт
ЦП
12
Бен Фостер
ВР
37
Мэттью Джеймс
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Остались в запасе
45
Оливер Гилл
ЦЗ
32
Кэмерон Стюарт
ЦП
12
Бен Фостер
ВР
37
Мэттью Джеймс
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Вольфсбург - Манчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Помощники судьи:
Сандер ван Рукел
Норбертус Йозефус Симонс (оба - Голландия)
Резервный судья:
Бас Нейхейс (Голландия)
Делегат:
Ян Дамгор (Дания)
Инспектор:
Руне Педерсен (Норвегия)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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