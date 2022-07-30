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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Рязань - Сахалинец
Рязань - Сахалинец: обзор матча 30 июля 2022
Рязань
30.07.2022, суббота, 18:30
Россия. Вторая лига. Группа 3, 3 тур
2 : 1
Завершен
Сахалинец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Рязань - Сахалинец
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
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3 : 1
25.10.2026
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1 : 0
17.10.2026
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Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Сахалинец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Сахалинец
2 : 1
12.11.2023
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Строгино
1 : 2
05.11.2023
Сахалинец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалинец
3 : 1
29.10.2023
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Рязань
1 : 2
23.10.2023
Сахалинец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сахалинец
0 : 2
15.10.2023
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