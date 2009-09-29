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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Дебрецен - Лион
Дебрецен - Лион: обзор матча 29 сентября 2009
Дебрецен
29.09.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 2 тур
0 : 4
Завершен
Лион
13'
М. Пьянич
24'
С. Гову
51'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дебрецен - Лион
Замена
Т. Домби
️️️️
П. Сакай
Замена
Т. Колоджейчак
️️️️
А. Сиссоко
Желтая карточка
М. Гоналон
Желтая карточка
П. Сакай
Замена
М. Гоналон
️️️️
М. Пьянич
Замена
Эдерсон
️️️️
Б. Гомис
ГОЛ! 0:3!
Б. Гомис
Замена
Г. Рудольф
️️️️
Ж. Лацко
ГОЛ! 0:2!
С. Гову
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Пьянич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дебрецен
1
Вукашин Полекшич
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
21
Марсель Фодор
ЛЗ
16
Адам Комлоши
ЦЗ
10
Ласло Боднар
ПЗ
77
Петер Цвиткович
ЛП
30
Золтан Кишш
ЦП
33
Йожеф Варга
ЦП
16
Алмейда Леандро
ЦП
55
Петер Сакай
ПП
9
Адамо Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
17
Жан Макун
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
8
Сидней Гову
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Дебрецен
12
Джордже Пантич
ВР
24
Мирсад Миядиноски
ЦЗ
22
Чобо Бернат
ПЗ
7
Тибор Домби
ЦП
12
Луис Рамос
ЦП
25
Золтан Селеши
ЦП
14
Гергели Рудольф
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
35
Николя Сегуин
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
9
Яннис Тафе
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
4-5-1
1
Полекшич
21
Фодор
86
Лацко
16
Комлоши
10
Боднар
77
Цвиткович
30
Кишш
33
Варга
16
Леандро
55
Сакай
9
Кулибали
4-3-2
1
Льорис
15
Ревейер
29
Клер
3
Крис
26
Сиссоко
17
Макун
28
Тулалан
15
Пьянич
8
Гову
18
Гомис
55
Сакай
7
Домби
7
Домби
55
Сакай
86
Лацко
14
Рудольф
14
Рудольф
86
Лацко
26
Сиссоко
15
Колоджейчак
15
Колоджейчак
26
Сиссоко
18
Гомис
10
Эдерсон
10
Эдерсон
18
Гомис
15
Пьянич
25
Гоналон
25
Гоналон
15
Пьянич
Остались в запасе
Дебрецен
Лион
12
Джордже Пантич
ВР
24
Мирсад Миядиноски
ЦЗ
22
Чобо Бернат
ПЗ
12
Луис Рамос
ЦП
25
Золтан Селеши
ЦП
Главный тренер
Ондраш Херцег
9
Яннис Тафе
ЦФ
35
Николя Сегуин
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
12
Джордже Пантич
ВР
24
Мирсад Миядиноски
ЦЗ
22
Чобо Бернат
ПЗ
12
Луис Рамос
ЦП
25
Золтан Селеши
ЦП
Остались в запасе
9
Яннис Тафе
ЦФ
35
Николя Сегуин
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Дебрецен - Лион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
- : -
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
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1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
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Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
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Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Ференцварош
1 : 1
10.10.2026
Дебрецен
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Том Хеннинг Эвребё
(Осло)
Помощники судьи:
Гейр-Оге Холен
Даг-Роджер Неббен (оба - Норвегия)
Резервный судья:
Свейн Моэн (Норвегия)
Делегат:
Пэт Квигли (Ирландия)
Инспектор:
Петер Миккельсен (Дания)
Стадион:
Олаха Габора
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 00:50 (в записи)
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