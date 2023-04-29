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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Бенфика
Жил Висенте - Бенфика: обзор матча 29 апреля 2023
Жил Висенте
29.04.2023, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 30 тур
0 : 2
Завершен
Бенфика
73'
Шикинью
86'
А. Гримальдо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Бенфика
Желтая карточка
Депу
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Морато
89'
Замена
Морато
️️️️
Ж. Невеш
86'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Гримальдо
Желтая карточка
Р. Фернандеш
85'
Замена
Депу
️️️️
Г. Абурджания
79'
78'
Желтая карточка
О. Влаходимос
73'
ГОЛ! 0:1!
Шикинью
Пас отдал
Ф. Эушнес
73'
Замена
П. Муса
️️️️
Г. Рамуш
72'
Замена
Шикинью
️️️️
Флорентину
Замена
К. Фуджимото
️️️️
П. Тиба
65'
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
Х. Боселли
64'
62'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Ж. Мариу
62'
Замена
Жилберто
️️️️
Д. Нерес
Желтая карточка
Карраша
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Георгий Абурджания
ЦП
25
Педру Тиба
ЦП
21
Хуан Боселли
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
10
Кевин Вильодрес
ЛВ
19
Каня Фуджимото
АП
14
Роан Уилсон
АП
20
Билел Ауашерия
ПВ
40
Депу
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
6
Александер Бах
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Шикинью
АП
9
Петар Муса
ЦФ
4-1-2-1-2
42
Эндрю
3
Марин
55
Перейра
26
Фернандеш
27
Карраша
6
Карвальо
8
Абурджания
25
Педру Тиба
21
Боселли
77
Мурило
9
Наварро
3-2-1-2-2
1
Влаходимос
14
Силва
30
Отаменди
22
Гримальдо
14
Эушнес
12
Флорентину
23
Мариу
7
Нерес
87
Невеш
27
Рафа
9
Рамуш
25
Педру Тиба
19
Фуджимото
19
Фуджимото
25
Педру Тиба
21
Боселли
20
Ауашерия
20
Ауашерия
21
Боселли
8
Абурджания
40
Депу
40
Депу
8
Абурджания
87
Невеш
5
Морато
5
Морато
87
Невеш
7
Нерес
12
Жилберто
12
Жилберто
7
Нерес
12
Флорентину
22
Шикинью
22
Шикинью
12
Флорентину
23
Мариу
11
Гедеш
11
Гедеш
23
Мариу
9
Рамуш
9
Муса
9
Муса
9
Рамуш
Остались в запасе
Жил Висенте
Бенфика
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
14
Роан Уилсон
АП
10
Кевин Вильодрес
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Соуза
24
Самуэль Соареш
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
14
Роан Уилсон
АП
10
Кевин Вильодрес
ЛВ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Жил Висенте - Бенфика
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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