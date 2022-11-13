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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Жил Висенте
Бенфика - Жил Висенте: обзор матча 13 ноября 2022
Бенфика
13.11.2022, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 13 тур
3 : 1
Завершен
Жил Висенте
9'
Ж. Мариу (П)
36'
Г. Рамуш
53'
Г. Рамуш
17'
Ф. Наварро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Жил Висенте
Желтая карточка
Н. Отаменди
86'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Ж. Мариу
80'
75'
Замена
А. Алипур
️️️️
М. Буэно
75'
Замена
Г. Абурджания
️️️️
К. Фуджимото
75'
Замена
Э. Гомеш
️️️️
А. Марин
Замена
Шикинью
️️️️
Рафа
67'
Замена
П. Муса
️️️️
Г. Рамуш
67'
61'
Замена
Х. Боселли
️️️️
Б. Ауашерия
ГОЛ! 3:1!
Г. Рамуш
Пас отдал
Э. Фернандес
53'
ГОЛ! 2:1!
Г. Рамуш
36'
17'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Наварро
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Мариу
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Жил Висенте
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
20
Билел Ауашерия
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
77
Мурило
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
17
Данилу Вейга
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
26
Андре Симоеш
ЦП
17
Mizuki Arai
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
21
Хуан Боселли
ПВ
99
Брайан Араухо
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
14
Силва
30
Отаменди
6
Бах
17
Фернандес
12
Флорентину
23
Мариу
7
Нерес
9
Рамуш
27
Рафа
4-1-1-1-3
33
Крицюк
27
Карраша
4
Лопеш
26
Фернандеш
3
Марин
6
Карвальо
20
Ауашерия
19
Фуджимото
8
Буэно
9
Наварро
77
Мурило
27
Рафа
22
Шикинью
22
Шикинью
27
Рафа
23
Мариу
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
23
Мариу
9
Рамуш
9
Муса
9
Муса
9
Рамуш
3
Марин
55
Гомеш
55
Гомеш
3
Марин
19
Фуджимото
8
Абурджания
8
Абурджания
19
Фуджимото
20
Ауашерия
21
Боселли
21
Боселли
20
Ауашерия
8
Буэно
9
Алипур
9
Алипур
8
Буэно
Остались в запасе
Бенфика
Жил Висенте
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
17
Данилу Вейга
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
26
Андре Симоеш
ЦП
17
Mizuki Arai
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
Остались в запасе
17
Данилу Вейга
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
26
Андре Симоеш
ЦП
17
Mizuki Arai
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Бенфика - Жил Висенте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
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