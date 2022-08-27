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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Бенфика
Боавишта - Бенфика: обзор матча 27 августа 2022
Боавишта
27.08.2022, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 4 тур
0 : 3
Завершен
Бенфика
30'
Морато
67'
Ж. Мариу
82'
Ж. Мариу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Бенфика
Желтая карточка
Г. Макута
90'
+2
90'
Замена
М. Ристич
️️️️
А. Гримальдо
89'
Замена
Ф. Эушнес
️️️️
Э. Фернандес
Замена
Маса
️️️️
С. Перес
86'
Желтая карточка
В. Сассо
82'
82'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Ж. Мариу
Замена
М. Тавареш
️️️️
К. Горре
78'
67'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Мариу
Пас отдал
П. Муса
Замена
Р. Мангаш
️️️️
Р. Абаскаль
62'
Замена
Р. Боженик
️️️️
С. Агра
62'
62'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Д. Нерес
61'
Замена
А. Бах
️️️️
Жилберто
61'
Замена
П. Муса
️️️️
Г. Рамуш
57'
Желтая карточка
А. Гримальдо
Желтая карточка
Р. Каннон
52'
30'
ГОЛ! 0:1!
Морато
Пас отдал
Д. Нерес
Желтая карточка
Б. Лоуреншу
27'
7'
Желтая карточка
А. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
79
Педру Малхейру
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
70
Бруно Оньемаечи
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
23
Сезар
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Боавишта
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
26
Жоэль Силва
ЦП
11
Маса
ЦП
13
Жоау Гонсалвеш
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
3-4-1-3
26
Абаскаль
23
Сассо
4
Каннон
79
Малхейру
70
Оньемаечи
42
Макута
24
Перес
17
Лоуреншу
11
Горре
7
Агра
23
Сезар
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
12
Жилберто
5
Морато
14
Силва
22
Гримальдо
17
Фернандес
12
Флорентину
23
Мариу
7
Нерес
9
Рамуш
27
Рафа
26
Абаскаль
7
Мангаш
7
Мангаш
26
Абаскаль
24
Перес
11
Маса
11
Маса
24
Перес
11
Горре
59
Тавареш
59
Тавареш
11
Горре
7
Агра
9
Боженик
9
Боженик
7
Агра
22
Гримальдо
23
Ристич
23
Ристич
22
Гримальдо
12
Жилберто
18
Бах
18
Бах
12
Жилберто
17
Фернандес
14
Эушнес
14
Эушнес
17
Фернандес
7
Нерес
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
7
Нерес
9
Рамуш
9
Муса
9
Муса
9
Рамуш
Остались в запасе
Боавишта
Бенфика
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
26
Жоэль Силва
ЦП
13
Жоау Гонсалвеш
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
23
Элтон Лейте
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
22
Шикинью
АП
9
Энрике Араужо
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
26
Жоэль Силва
ЦП
13
Жоау Гонсалвеш
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
22
Шикинью
АП
9
Энрике Араужо
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Боавишта - Бенфика
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
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