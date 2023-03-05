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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Сивасспор
Хатайспор - Сивасспор: онлайн-трансляция 05 марта 2023
Хатайспор
05.03.2023, воскресенье, 00:00
Турция. Суперлига, 27 тур
0 : 3
Тех. поражение
Сивасспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хатайспор - Сивасспор
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
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Сивасспор
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2025.12.11 23:18
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2025.05.25 11:00
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
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Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
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