Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Анкарагюджю
Бешикташ - Анкарагюджю: обзор матча 05 марта 2023
Бешикташ
05.03.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Анкарагюджю
40'
С. Учан
55'
В. Абубакар
53'
А. Соу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Анкарагюджю
Желтая карточка
Велинтон
90'
+6
Замена
Велинтон
️️️️
Ж. Фернандеш
90'
+4
Замена
Д. Мюлека
️️️️
А. Масуаку
90'
+4
89'
Замена
Милсон
️️️️
Л. Диак
89'
Замена
Б. Муссити-Око
️️️️
Э. Килинк
Желтая карточка
Ж. Фернандеш
88'
Желтая карточка
А. Масуаку
85'
Замена
А. Максим
️️️️
Н. Редмонд
84'
Замена
С. Кылыксой
️️️️
Д. Тосун
84'
78'
Замена
Т. Антальялы
️️️️
Педринью
61'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Г. Беридзе
Замена
Т. Бингель
️️️️
С. Учан
60'
59'
Желтая карточка
Н. Муякич
ГОЛ! 2:1!
В. Абубакар
Пас отдал
С. Учан
55'
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Соу
Пас отдал
К. Малку
ГОЛ! 1:0!
С. Учан
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Анкарагюджю
23
Гекхан Аккан
ВР
18
Нихад Муякич
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
25
Ламин Диак
ОП
11
Гаяс Жахид
ЦП
8
Педринью
АП
11
Эмре Килинк
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
23
Марлон
ЛЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
16
Андрей Джоканович
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
3-4-1-2
34
Гюнок
26
Масуаку
5
Санук
25
Колли
83
Фернандеш
8
Хаджиахметович
48
Учан
6
Булут
27
Редмонд
23
Тосун
9
Абубакар
4-1-1-2-2
23
Аккан
24
Малку
26
Радакович
33
Али Калдырым
18
Муякич
25
Диак
11
Жахид
8
Педринью
7
Беридзе
9
Соу
11
Килинк
48
Учан
75
Бингель
75
Бингель
48
Учан
83
Фернандеш
23
Велинтон
23
Велинтон
83
Фернандеш
27
Редмонд
44
Максим
44
Максим
27
Редмонд
23
Тосун
90
Кылыксой
90
Кылыксой
23
Тосун
26
Масуаку
11
Мюлека
11
Мюлека
26
Масуаку
8
Педринью
14
Антальялы
14
Антальялы
8
Педринью
7
Беридзе
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
7
Беридзе
25
Диак
7
Милсон
7
Милсон
25
Диак
11
Килинк
14
Муссити-Око
14
Муссити-Око
11
Килинк
Остались в запасе
Бешикташ
Анкарагюджю
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
13
Бахадир Гюндердю
ВР
23
Марлон
ЛЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
23
Марлон
ЛЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Бешикташ - Анкарагюджю
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Новости команд
Все
Бешикташ
Анкарагюджю
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+