Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Газиантеп
Анкарагюджю - Газиантеп: обзор матча 28 января 2023
Анкарагюджю
28.01.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Газиантеп
47'
П. Джилободжи
90+7'
Ж. Фигейредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Газиантеп
90'
+7
ГОЛ! 0:2!
Ж. Фигейредо
Пас отдал
В. Велиу
90'
+2
Желтая карточка
В. Велиу
Желтая карточка
Ф. Узюм
89'
89'
Желтая карточка
Э. Эрсой
87'
Замена
В. Велиу
️️️️
М. Эскихеллак
Замена
Я. Гюрелер
️️️️
Марлон
82'
Замена
Ф. Узюм
️️️️
А. Канкая
82'
80'
Замена
М. Джихан
️️️️
Л. Маркович
77'
Замена
А. Меркель
️️️️
Ф. Соялп
76'
Замена
М. Ганоушек
️️️️
H. Ibrahim Pehlivan
Замена
Г. Беридзе
️️️️
Г. Жахид
72'
Замена
Педринью
️️️️
Л. Диак
72'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Т. Антальялы
59'
47'
ГОЛ! 0:1!
П. Джилободжи
Пас отдал
Ф. Соялп
36'
Желтая карточка
С. Кициу
33'
Желтая карточка
H. Ibrahim Pehlivan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
23
Гекхан Аккан
ВР
23
Марлон
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
25
Ламин Диак
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
41
Догукан Кайя
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЛЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
8
Педринью
АП
28
Гболи Арийиби
ПВ
93
Фуркан Джейлан
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Вальмир Велиу
ЛВ
21
Александер Меркель
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
3-3-2-2
23
Аккан
23
Марлон
18
Муякич
26
Радакович
38
Чигерчи
25
Диак
14
Антальялы
6
Канкая
11
Жахид
9
Соу
11
Килинк
4-3-1-2
19
Гювенк
5
Эрсой
70
Кициу
3
3
Джилободжи
8
Евтович
8
Соялп
44
Максим
19
Эскихеллак
25
Фигейредо
8
Маркович
23
Марлон
17
Гюрелер
17
Гюрелер
23
Марлон
6
Канкая
88
Узюм
88
Узюм
6
Канкая
14
Антальялы
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
14
Антальялы
25
Диак
8
Педринью
8
Педринью
25
Диак
11
Жахид
7
Беридзе
7
Беридзе
11
Жахид
3
23
Ганоушек
23
Ганоушек
3
8
Соялп
21
Меркель
21
Меркель
8
Соялп
8
Маркович
11
Джихан
11
Джихан
8
Маркович
19
Эскихеллак
7
Велиу
7
Велиу
19
Эскихеллак
Остались в запасе
Анкарагюджю
Газиантеп
13
Бахадир Гюндердю
ВР
41
Догукан Кайя
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
28
Гболи Арийиби
ПВ
93
Фуркан Джейлан
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
10
Лука Станковски
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
41
Догукан Кайя
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
28
Гболи Арийиби
ПВ
93
Фуркан Джейлан
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
10
Лука Станковски
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Анкарагюджю - Газиантеп
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
Новости команд
Все
Анкарагюджю
Газиантеп
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Газиантепа» и «Эрзурумспора» на победу в матче 9-го тура
23 октября
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
1
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Газиантепа» и «Эрзурумспора» на победу в матче 9-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+