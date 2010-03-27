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Англия. Чемпионшип
Плимут Аргайл - Блэкпул
Плимут Аргайл - Блэкпул: обзор матча 27 марта 2010
Плимут Аргайл
27.03.2010, суббота, 18:00
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 40 тур
0 : 2
Завершен
Блэкпул
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Статистика матча Плимут Аргайл - Блэкпул
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0
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0
Матчи команд
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Шеффилд Уэнсдэй
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14.11.2026
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24.10.2026
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20.10.2026
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0 : 2
17.10.2026
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Плимут Аргайл
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10.10.2026
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Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
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2 : 0
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Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
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2024.12.31 13:37
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел «Плимут» благодаря дублю О’Райли (3:1), у гостей забил уроженец Нальчика
2025.03.01 22:40
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Слот прокомментировал вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии от «Плимута»
2025.02.09 21:52
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