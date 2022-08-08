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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Коньяспор
Анкарагюджю - Коньяспор: обзор матча 08 августа 2022
Анкарагюджю
08.08.2022, понедельник, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Коньяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Коньяспор
Желтая карточка
О. Джейлан
90'
+4
86'
Замена
Амилтон
️️️️
З. Битики
86'
Замена
Д. Карайел
️️️️
А. Огуз
Замена
Л. Диак
️️️️
А. Дурак
83'
72'
Замена
М. Демир
️️️️
С. Цикалеши
Замена
Г. Арийиби
️️️️
А. Хадзийованнис
68'
Замена
А. Каан Гюнерен
️️️️
Педринью
68'
Замена
Хесе
️️️️
Г. Беридзе
61'
Замена
А. Соу
️️️️
Ф. Македа
61'
46'
Замена
Б. Пас
️️️️
А. Рахманович
46'
Замена
Р. Мурич
️️️️
К. Михаляк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
6
Атакан Канкая
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
8
Педринью
АП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Анкарагюджю
1
Нуруллах Аслан
ВР
90
Синан Османоглу
ЦЗ
17
Ясин Гюрелер
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
25
Ламин Диак
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
9
Али Соу
ЦФ
88
Фыратджан Узюм
ЦФ
23
Али Каан Гюнерен
ЦФ
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
11
Роберт Мурич
ЦФ
8
Бруну Пас
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
3-4-2-1
13
Гюндердю
77
Джейлан
18
Муякич
23
Марлон
6
Канкая
11
Жахид
7
Хадзийованнис
5
Дурак
7
Беридзе
8
Педринью
9
Македа
4-2-2-2
23
Сехич
2
Огуз
4
Демирбаг
5
Кальво
12
Гильерме
8
Хаджиахметович
6
Дикмен
11
Рахманович
11
Битики
17
Цикалеши
77
Михаляк
5
Дурак
25
Диак
25
Диак
5
Дурак
7
Хадзийованнис
28
Арийиби
28
Арийиби
7
Хадзийованнис
7
Беридзе
10
Хесе
10
Хесе
7
Беридзе
9
Македа
9
Соу
9
Соу
9
Македа
8
Педринью
23
Гюнерен
23
Гюнерен
8
Педринью
2
Огуз
90
Карайел
90
Карайел
2
Огуз
77
Михаляк
11
Мурич
11
Мурич
77
Михаляк
11
Рахманович
8
Пас
8
Пас
11
Рахманович
11
Битики
23
Амилтон
23
Амилтон
11
Битики
17
Цикалеши
9
Демир
9
Демир
17
Цикалеши
Остались в запасе
Анкарагюджю
Коньяспор
1
Нуруллах Аслан
ВР
90
Синан Османоглу
ЦЗ
17
Ясин Гюрелер
ЦЗ
18
Сахверди Четин
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
1
Нуруллах Аслан
ВР
90
Синан Османоглу
ЦЗ
17
Ясин Гюрелер
ЦЗ
18
Сахверди Четин
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Анкарагюджю - Коньяспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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