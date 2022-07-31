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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - ЛАСК
Аустрия - ЛАСК: обзор матча 31 июля 2022
Аустрия
31.07.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
ЛАСК
88'
А. Грубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - ЛАСК
Желтая карточка
Д. Фиц
90'
+1
Замена
Ф. Вустингер
️️️️
А. Грубер
90'
+1
Замена
Р. Вучич
️️️️
М. Хускович
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Грубер
88'
Желтая карточка
М. Фишер
85'
83'
Замена
F. Valencia
️️️️
Х. Хонг
83'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
К. Накамура
Замена
Х. Табакович
️️️️
Д. Холланд
76'
Замена
Д. Фиц
️️️️
А. Юкич
70'
63'
Замена
А. Шмидт
️️️️
С. Хорват
35'
Желтая карточка
М. Поцман
10'
Желтая карточка
Р. Реннер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
77
Александар Юкич
АП
9
Андреас Грубер
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
30
Саша Хорват
АП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
36
Доминик Фиц
ЦП
22
Флориан Вустингер
ЦП
47
Дарио Крайкер
ЦП
7
Ромео Вучич
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
29
Флориан Флеккер
ПВ
19
Марвин Поцман
ЦФ
45
Fredy Valencia
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
2-1-3-2-2
1
Фрюхтль
5
Мюль
4
Мартинс
8
Холланд
26
Ранфтль
23
Браунедер
3
Гальвао
77
Юкич
30
Фишер
29
Хускович
9
Грубер
3-1-2-2-2
30
Шлагер
4
Цирайс
33
Лукенедер
30
Стойкович
32
Йовичич
36
Реннер
20
Хонг
30
Хорват
11
Накамура
27
Любичич
36
Гойгингер
77
Юкич
36
Фиц
36
Фиц
77
Юкич
9
Грубер
22
Вустингер
22
Вустингер
9
Грубер
29
Хускович
7
Вучич
7
Вучич
29
Хускович
8
Холланд
9
Табакович
9
Табакович
8
Холланд
11
Накамура
29
Флеккер
29
Флеккер
11
Накамура
20
Хонг
45
45
20
Хонг
30
Хорват
13
Шмидт
13
Шмидт
30
Хорват
Остались в запасе
Аустрия
ЛАСК
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
47
Дарио Крайкер
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
26
Тобиас Лаваль
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
19
Марвин Поцман
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
47
Дарио Крайкер
ЦП
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
19
Марвин Поцман
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Аустрия - ЛАСК
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
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