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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Аустрия
Зальцбург - Аустрия: обзор матча 22 июля 2022
Зальцбург
22.07.2022, пятница, 21:30
Австрия. Бундеслига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Аустрия
38'
Б. Шешко
56'
Фернандо
61'
Н. Окафор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Аустрия
Замена
А. Ульмер
️️️️
М. Вебер
85'
Замена
М. Дьямбу
️️️️
Л. Сучич
82'
74'
Замена
Р. Вучич
️️️️
А. Грубер
74'
Замена
Д. Фиц
️️️️
М. Фишер
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Н. Окафор
70'
Желтая карточка
Н. Окафор
69'
Замена
М. Кьергор
️️️️
Фернандо
69'
Замена
С. Койта
️️️️
Б. Шешко
69'
ГОЛ! 3:0!
Н. Окафор
Пас отдал
Б. Шешко
61'
58'
Желтая карточка
Д. Келеш
ГОЛ! 2:0!
Фернандо
Пас отдал
Н. Окафор
56'
49'
Желтая карточка
М. Браунедер
46'
Замена
Б. Куметио
️️️️
Й. Хандль
ГОЛ! 1:0!
Б. Шешко
Пас отдал
Фернандо
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
24
Николас Капалдо
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
11
Фернандо
ЦФ
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
3
Лукас Гальвао
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
9
Андреас Грубер
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
14
Мауриц Кьергор
АП
20
Секу Койта
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
12
Билли Куметио
ЦЗ
36
Доминик Фиц
ЦП
47
Дарио Крайкер
ЦП
7
Ромео Вучич
ЦФ
4-3-3
16
Кен
20
ван дер Бремпт
8
Вебер
28
Соле
13
Бернардо
24
Капалдо
24
Сучич
13
Зайвальд
11
Фернандо
30
Шешко
19
Окафор
1-1-3-1-4
1
Фрюхтль
4
Мартинс
8
Холланд
3
Гальвао
23
Браунедер
26
Ранфтль
30
Фишер
46
Хандль
70
Келеш
29
Хускович
9
Грубер
8
Вебер
17
Ульмер
17
Ульмер
8
Вебер
24
Сучич
6
Дьямбу
6
Дьямбу
24
Сучич
11
Фернандо
14
Кьергор
14
Кьергор
11
Фернандо
30
Шешко
20
Койта
20
Койта
30
Шешко
19
Окафор
20
Адаму
20
Адаму
19
Окафор
46
Хандль
12
Куметио
12
Куметио
46
Хандль
30
Фишер
36
Фиц
36
Фиц
30
Фишер
9
Грубер
7
Вучич
7
Вучич
9
Грубер
Остались в запасе
Зальцбург
Аустрия
58
Нико Мантль
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
99
Мирко Кос
ВР
47
Дарио Крайкер
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
47
Дарио Крайкер
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Зальцбург - Аустрия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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