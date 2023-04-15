Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Слован
Яблонец - Слован: обзор матча 15 апреля 2023
Яблонец
15.04.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Слован
81'
Я. Храмоста
60'
М. Думбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Яблонец - Слован
87'
Замена
М. Рабушич
️️️️
В. Олатунжи
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
В. Йовович
83'
ГОЛ! 1:1!
Я. Храмоста
Пас отдал
В. Сейк
81'
76'
Замена
D. Preisler
️️️️
М. Фукала
76'
Замена
️️️️
К. Фридек
Замена
М. Чернак
️️️️
D. Souček
76'
71'
Замена
Л. Тупта
️️️️
И. Рондич
65'
Желтая карточка
В. Олатунжи
60'
ГОЛ! 0:1!
М. Думбия
Желтая карточка
М. Полидар
44'
44'
Желтая карточка
К. Фридек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
10
Павел Шулц
АП
19
Ян Храмоста
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ПЗ
6
Лукас Черв
ЦП
42
Мохамед Думбия
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
70
Ахмад Гали
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Яблонец
44
Якуб Суровчик
ВР
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
Слован
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
6
Tomáš Polyak
ЦП
27
Dominik Preisler
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
3-3-2-2
1
Гануш
21
Крал
4
Мартинец
21
Полидар
3
Хюбшман
7
Поважанец
14
8
Йовович
10
Шулц
10
Сейк
19
Храмоста
3-4-3
82
2
Ндефе
22
Фукала
4
Плехаты
42
Думбия
8
Фридек
15
Рондич
6
Черв
70
Гали
37
Пурзитидис
33
Олатунжи
8
Йовович
9
Икаунекс
9
Икаунекс
8
Йовович
14
95
Чернак
95
Чернак
14
15
Рондич
29
Тупта
29
Тупта
15
Рондич
22
Фукала
27
27
22
Фукала
33
Олатунжи
7
Рабушич
7
Рабушич
33
Олатунжи
Остались в запасе
Яблонец
Слован
44
Якуб Суровчик
ВР
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
10
Войтех Патрак
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
10
Войтех Патрак
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
Остались в запасе
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Яблонец - Слован
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Стрельнице
Новости команд
Все
Яблонец
Слован
«Яблонец» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:34
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Яблонец» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:34
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
2022.02.04 19:47
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+