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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Славия
Теплице - Славия: обзор матча 18 февраля 2023
Теплице
18.02.2023, суббота, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Славия
74'
С. Тецл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Теплице - Славия
90'
+5
Желтая карточка
П. Олаинка
Желтая карточка
Л. Маречек
83'
Замена
Ф. Жак
️️️️
Н. Мицевич
75'
74'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Тецл
Желтая карточка
S. Drame
72'
72'
Замена
Т. Голеш
️️️️
И. Траоре
65'
Желтая карточка
И. Траоре
60'
Пенальти не реализован!
М. ван Бурен
46'
Замена
М. Юрасек
️️️️
И. Шранц
46'
Замена
С. Тецл
️️️️
Л. Провод
36'
Замена
Х. Зафейрис
️️️️
Эвертон
36'
Замена
П. Хронек
️️️️
D. Pech
15'
Желтая карточка
И. Шранц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
4
Неманья Мицевич
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЛВ
26
Якуб Урбанец
ЛВ
23
Лукаш Маречек
ОП
23
Якуб Гора
АП
12
Абдалла Гнинг
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
32
Эвертон
ЛВ
12
Ибрахим Траоре
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
77
David Pech
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
35
M. Radosta
ЦЗ
21
Adam Čičovský
ЦП
21
Jakub Emmer
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
7
Филип Жак
ЦФ
24
Dominik Prochazka
ЦФ
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
20
Христос Зафейрис
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
4-1-3-3
2
Шалоупек
0
4
Мицевич
44
23
Маречек
26
Урбанец
23
Гора
27
Трубац
30
14
12
Гнинг
3-1-3-3
1
Колар
3
Сантос
5
Огбу
39
Юрасек
12
Траоре
10
ван Бурен
17
Провод
32
Эвертон
26
Шранц
77
99
Олаинка
4
Мицевич
7
Жак
7
Жак
4
Мицевич
12
Траоре
3
Голеш
3
Голеш
12
Траоре
32
Эвертон
20
Зафейрис
20
Зафейрис
32
Эвертон
77
15
Хронек
15
Хронек
77
17
Провод
11
Тецл
11
Тецл
17
Провод
26
Шранц
31
Юрасек
31
Юрасек
26
Шранц
Остались в запасе
Теплице
Славия
72
Filip Mucha
ВР
35
M. Radosta
ЦЗ
21
Adam Čičovský
ЦП
21
Jakub Emmer
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
24
Dominik Prochazka
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
72
Filip Mucha
ВР
35
M. Radosta
ЦЗ
21
Adam Čičovský
ЦП
21
Jakub Emmer
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
24
Dominik Prochazka
ЦФ
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Теплице - Славия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
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