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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Базель
Санкт-Галлен - Базель: обзор матча 14 мая 2023
Санкт-Галлен
14.05.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 33 тур
6 : 1
Завершен
Базель
22'
Ж. Гуйемено
25'
Л. Гертлер
36'
Ж. Квинтийя
52'
Э. Латте-Лат
63'
Э. Латте-Лат
90+1'
В. Геббельс
55'
А. Зекири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Базель
ГОЛ! 6:1!
В. Геббельс
Пас отдал
Л. Гертлер
90'
+1
Замена
Б. Стильхарт
️️️️
П. Суттер
85'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Ж. Гуйемено
74'
Замена
А. Шмидт
️️️️
M. Kempter
68'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Э. Латте-Лат
68'
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
Ю. Фон Мос
68'
ГОЛ! 5:1!
Э. Латте-Лат
Пас отдал
Ю. Фон Мос
63'
60'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Д. Малес
60'
Замена
А. Оньегбуле
️️️️
Ф. Фрай
55'
ГОЛ! 4:1!
А. Зекири
Пас отдал
Ф. Фрай
ГОЛ! 4:0!
Э. Латте-Лат
Пас отдал
Ж. Квинтийя
52'
46'
Замена
Д. Ндой
️️️️
А. Каде
46'
Замена
З. Амдуни
️️️️
Б. Финк
45'
Желтая карточка
Д. Малес
ГОЛ! 3:0!
Ж. Квинтийя
Пас отдал
Ж. Гуйемено
36'
34'
Желтая карточка
Л. Миллар
ГОЛ! 2:0!
Л. Гертлер
Пас отдал
Ю. Фон Мос
25'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Гуйемено
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
24
Michael Kempter
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
6
Патрик Суттер
ПП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
17
Лайам Миллар
ЛВ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
69
Виллем Геббельс
ЛВ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Базель
16
Нильс де Моль
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
12
Уго Новоа
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
29
Адриано Оньегбуле
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
3-4-2-1
1
Зиги
24
6
Маглица
20
Стержиу
21
Гуйемено
88
Квинтийя
16
Гертлер
6
Суттер
7
Витциг
81
Фон Мос
29
Латте-Лат
2-3-2-3
13
Сальви
5
Ланг
43
6
Эссиам
20
Фрай
17
Диуф
30
Каде
17
Миллар
9
Зекири
21
Финк
19
Малес
6
Суттер
4
Стильхарт
4
Стильхарт
6
Суттер
21
Гуйемено
13
Карлен
13
Карлен
21
Гуйемено
29
Латте-Лат
69
Геббельс
69
Геббельс
29
Латте-Лат
24
22
Шмидт
22
Шмидт
24
81
Фон Мос
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
81
Фон Мос
30
Каде
14
Ндой
14
Ндой
30
Каде
20
Фрай
29
Оньегбуле
29
Оньегбуле
20
Фрай
21
Финк
11
Амдуни
11
Амдуни
21
Финк
19
Малес
97
Огустен
97
Огустен
19
Малес
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Базель
25
Лукаш Ватковяк
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
12
Уго Новоа
ПВ
16
Нильс де Моль
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
16
Нильс де Моль
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Санкт-Галлен - Базель
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
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