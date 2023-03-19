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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Базель
Янг Бойз - Базель: обзор матча 19 марта 2023
Янг Бойз
19.03.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Базель
76'
Р. Калафьори (АГ)
80'
С. Иттен (П)
90'
С. Иттен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Базель
Замена
Ш. Ниасс
️️️️
Ф. Ридер
90'
+2
Желтая карточка
С. Зесигер
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
С. Иттен
Пас отдал
К. Фасснахт
90'
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
М. Элиа
82'
81'
Замена
А. Каде
️️️️
С. Лопес
81'
Замена
У. Новоа
️️️️
Д. Ндой
80'
Желтая карточка
М. Хитц
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Иттен
80'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Калафьори
76'
64'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
З. Амдуни
Замена
А. Аменда
️️️️
Ф. Лустенбергер
63'
Замена
Ф. Угринич
️️️️
К. Имери
63'
Замена
С. Иттен
️️️️
Ж. Нсаме
63'
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
57'
50'
Желтая карточка
Р. Калафьори
Пенальти не реализован!
Ж. Нсаме
36'
14'
Замена
Б. Финк
️️️️
А. Зекири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
23
Филип Угринич
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
30
Антон Каде
ЛВ
17
Лайам Миллар
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
29
Адриано Оньегбуле
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
4-1-3-2
1
Расьоппи
25
Гарсия
28
Лустенбергер
15
Зесигер
27
Блум
30
Имери
30
Лаупер
32
Ридер
16
Фасснахт
12
Элиа
17
Нсаме
3-2-1-1-3
1
Хитц
3
Пельмар
4
Нуху
18
Лопес
5
Ланг
33
Калафьори
17
Диуф
14
Ндой
9
Зекири
19
Малес
11
Амдуни
28
Лустенбергер
12
Аменда
12
Аменда
28
Лустенбергер
30
Имери
23
Угринич
23
Угринич
30
Имери
32
Ридер
19
Ниасс
19
Ниасс
32
Ридер
17
Нсаме
10
Иттен
10
Иттен
17
Нсаме
12
Элиа
99
Монтейру
99
Монтейру
12
Элиа
14
Ндой
12
Новоа
12
Новоа
14
Ндой
18
Лопес
30
Каде
30
Каде
18
Лопес
11
Амдуни
97
Огустен
97
Огустен
11
Амдуни
9
Зекири
21
Финк
21
Финк
9
Зекири
Остались в запасе
Янг Бойз
Базель
1
Марвин Келлер
ВР
14
Мигел Чайва
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
Главный тренер
Рафаэль Вики
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
34
Таулант Джака
ЦП
17
Лайам Миллар
ЛВ
29
Адриано Оньегбуле
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Остались в запасе
1
Марвин Келлер
ВР
14
Мигел Чайва
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
34
Таулант Джака
ЦП
17
Лайам Миллар
ЛВ
29
Адриано Оньегбуле
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Алекс Фрай
Статистика матча Янг Бойз - Базель
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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