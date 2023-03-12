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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Санкт-Галлен
Базель - Санкт-Галлен: обзор матча 12 марта 2023
Базель
12.03.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
82'
А. Зекири
52'
Э. Латте-Лат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Санкт-Галлен
Замена
Б. Финк
️️️️
А. Зекири
89'
Замена
Л. Миллар
️️️️
У. Новоа
89'
ГОЛ! 1:1!
А. Зекири
Пас отдал
Р. Калафьори
82'
Желтая карточка
В. Бюргер
76'
75'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Э. Латте-Лат
75'
Замена
П. Суттер
️️️️
К. Витциг
Замена
У. Новоа
️️️️
Д. Ндой
72'
Замена
А. Каде
️️️️
С. Лопес
72'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Д. Малес
64'
64'
Замена
Л. Даяку
️️️️
Ю. Фон Мос
63'
Желтая карточка
К. Витциг
52'
ГОЛ! 0:1!
Э. Латте-Лат
Пас отдал
Ю. Фон Мос
35'
Желтая карточка
А. Вальчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Дариан Малес
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
6
Матей Маглица
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
7
Кристиан Витциг
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
5
Михаэль Ланг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
17
Лайам Миллар
ЛВ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Санкт-Галлен
24
Michael Kempter
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
17
Алессандро Крауши
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
4-2-1-3
1
Хитц
33
Калафьори
18
Лопес
3
Пельмар
4
Нуху
17
Диуф
18
Бюргер
14
Ндой
9
Зекири
11
Амдуни
19
Малес
3-3-3-1
1
Зиги
5
Вальчи
20
Стержиу
6
Маглица
4
Стильхарт
88
Квинтийя
7
Витциг
81
Фон Мос
13
Карлен
22
Шмидт
29
Латте-Лат
14
Ндой
12
Новоа
12
Новоа
14
Ндой
18
Лопес
30
Каде
30
Каде
18
Лопес
Новоа
17
Миллар
17
Миллар
Новоа
19
Малес
97
Огустен
97
Огустен
19
Малес
9
Зекири
21
Финк
21
Финк
9
Зекири
7
Витциг
6
Суттер
6
Суттер
7
Витциг
29
Латте-Лат
69
Геббельс
69
Геббельс
29
Латте-Лат
81
Фон Мос
43
Даяку
43
Даяку
81
Фон Мос
Остались в запасе
Базель
Санкт-Галлен
13
Мирко Сальви
ВР
5
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
Главный тренер
Алекс Фрай
24
Michael Kempter
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
5
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
Остались в запасе
24
Michael Kempter
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Базель - Санкт-Галлен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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