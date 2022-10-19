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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Янг Бойз
Лугано - Янг Бойз: обзор матча 19 октября 2022
Лугано
19.10.2022, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 12 тур
1 : 4
Завершен
Янг Бойз
26'
Р. Циглер
21'
Ж. Нсаме
68'
У. Гарсия
80'
К. Имери
90+5'
С. Иттен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Янг Бойз
90'
+5
ГОЛ! 1:4!
С. Иттен
90'
+1
Желтая карточка
С. Иттен
88'
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
Ж. Нсаме
Желтая карточка
У. Бизлими
86'
Замена
Р. Мачек
️️️️
Д. Саббатини
86'
80'
ГОЛ! 1:3!
К. Имери
Пас отдал
Ж. Нсаме
Желтая карточка
Ф. Дапрела
79'
68'
ГОЛ! 1:2!
У. Гарсия
Желтая карточка
У. Думбия
64'
60'
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
57'
Желтая карточка
Ш. Ниасс
56'
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
М. Камара
51'
Замена
К. Имери
️️️️
Ф. Угринич
51'
Замена
Л. Блум
️️️️
К. Рюгг
40'
Желтая карточка
К. Рюгг
Желтая карточка
Ж. Целар
37'
ГОЛ! 1:1!
Р. Циглер
Пас отдал
Р. Штеффен
26'
21'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Нсаме
Пас отдал
К. Рюгг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
28
Роман Мачек
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Кастриот Имери
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Сайпи
16
Валенсуэла
5
Дапрела
3
Циглер
17
Маи
20
Думбия
14
Саббатини
14
Маю
11
Штеффен
9
Целар
10
Боттани
4-4-2
16
фон Бальмус
27
Рюгг
5
Камара
15
Зесигер
25
Гарсия
16
Фасснахт
23
Угринич
4
Сьерро
19
Ниасс
10
Иттен
17
Нсаме
14
Саббатини
28
Мачек
28
Мачек
14
Саббатини
5
Камара
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
5
Камара
27
Рюгг
27
Блум
27
Блум
27
Рюгг
23
Угринич
30
Имери
30
Имери
23
Угринич
17
Нсаме
99
Монтейру
99
Монтейру
17
Нсаме
Остались в запасе
Лугано
Янг Бойз
58
Себастьян Осигве
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
25
Уран Бизлими
ЦП
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
25
Уран Бизлими
ЦП
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Лугано - Янг Бойз
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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