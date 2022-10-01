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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Санкт-Галлен
Базель - Санкт-Галлен: обзор матча 01 октября 2022
Базель
01.10.2022, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 9 тур
3 : 2
Завершен
Санкт-Галлен
17'
Л. Ати Зиги (АГ)
84'
Б. Финк
6'
Ж. Гуйемено
71'
Л. Гертлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Санкт-Галлен
Желтая карточка
Ж. Огустен
90'
+3
Желтая карточка
Т. Джака
87'
ГОЛ! 2:2!
Б. Финк
Пас отдал
М. Ланг
84'
Замена
Б. Финк
️️️️
В. Бюргер
82'
Желтая карточка
А. Комас
79'
Замена
Л. Миллар
️️️️
Д. Малес
76'
71'
ГОЛ! 1:2!
Л. Гертлер
70'
Пенальти не реализован!
Л. Гертлер
Замена
Ж. Огустен
️️️️
А. Зекири
67'
63'
Замена
Э. Латте-Лат
️️️️
Ж. Гуйемено
38'
Желтая карточка
Л. Гертлер
38'
Замена
Л. Стержиу
️️️️
Г. Карлен
35'
Желтая карточка
Л. Ати Зиги
35'
Красная карточка
Б. Стильхарт
30'
Желтая карточка
Ч. Аколо
24'
Желтая карточка
М. Маглица
Желтая карточка
В. Бюргер
22'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Ати Зиги
17'
6'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Гуйемено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
13
Грегори Карлен
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
22
Айзек Шмидт
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Санкт-Галлен
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
4-2-1-3
1
Хитц
3
Комас
4
Нуху
3
Пельмар
5
Ланг
34
Джака
18
Бюргер
14
Ндой
19
Малес
9
Зекири
11
Амдуни
2-5-2-1
1
Зиги
6
Маглица
27
Гиндо
6
Суттер
88
Квинтийя
16
Гертлер
4
Стильхарт
21
Гуйемено
22
Шмидт
13
Карлен
77
Аколо
19
Малес
17
Миллар
17
Миллар
19
Малес
18
Бюргер
21
Финк
21
Финк
18
Бюргер
9
Зекири
97
Огустен
97
Огустен
9
Зекири
13
Карлен
20
Стержиу
20
Стержиу
13
Карлен
21
Гуйемено
29
Латте-Лат
29
Латте-Лат
21
Гуйемено
Остались в запасе
Базель
Санкт-Галлен
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
17
Анди Диуф
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
17
Алессандро Крауши
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
17
Анди Диуф
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
Остались в запасе
17
Алессандро Крауши
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Базель - Санкт-Галлен
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
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Базель
0 : 2
22.11.2026
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3 : 3
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
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