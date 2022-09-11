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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Лугано
Янг Бойз - Лугано: обзор матча 11 сентября 2022
Янг Бойз
11.09.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Лугано
2'
Ж. Нсаме
41'
С. Иттен (П)
64'
Ж. Нсаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Лугано
90'
+3
Желтая карточка
Х. Маю
81'
Замена
У. Бизлими
️️️️
Д. Саббатини
Желтая карточка
Ф. Ридер
80'
Желтая карточка
М. Камара
74'
Замена
В. Сьерро
️️️️
Ш. Ниасс
70'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
С. Иттен
64'
61'
Замена
М. Амура
️️️️
Ж. Целар
61'
Замена
Х. Маю
️️️️
Р. Штеффен
46'
Замена
Р. Мачек
️️️️
М. Хайле-Селасси
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Иттен
41'
Желтая карточка
Ш. Ниасс
8'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
С. Иттен
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Жан Целар
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Сандро Лаупер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Лугано
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
25
Уран Бизлими
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
58
Себастьян Осигве
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
28
Роман Мачек
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
4-1-3-2
16
фон Бальмус
23
Бенито
5
Камара
28
Лустенбергер
27
Рюгг
30
Имери
32
Ридер
19
Ниасс
23
Угринич
17
Нсаме
10
Иттен
4-1-1-2-2
1
Сайпи
5
Дапрела
3
Циглер
34
Аригони
17
Маи
20
Думбия
14
Саббатини
11
Штеффен
7
Хайле-Селасси
10
Боттани
9
Целар
19
Ниасс
4
Сьерро
4
Сьерро
19
Ниасс
14
Саббатини
25
Бизлими
25
Бизлими
14
Саббатини
11
Штеффен
14
Маю
14
Маю
11
Штеффен
9
Целар
9
Амура
9
Амура
9
Целар
7
Хайле-Селасси
28
Мачек
28
Мачек
7
Хайле-Селасси
Остались в запасе
Янг Бойз
Лугано
1
Антони Расьоппи
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Сандро Лаупер
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Сандро Лаупер
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Остались в запасе
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Янг Бойз - Лугано
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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