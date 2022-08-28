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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Янг Бойз
Винтертур - Янг Бойз: обзор матча 28 августа 2022
Винтертур
28.08.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 6 тур
1 : 5
Завершен
Янг Бойз
3'
Р. Буэсс (П)
50'
Ж. Нсаме
52'
Ф. Угринич
69'
С. Иттен
77'
С. Иттен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Янг Бойз
Желтая карточка
G. Lekaj
86'
77'
ГОЛ! 1:4!
С. Иттен
Пас отдал
М. Нгамале
74'
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
С. Зесигер
74'
Замена
К. Имери
️️️️
Ф. Угринич
Замена
Т. Корбас
️️️️
Ф. Родригес
74'
Замена
Ф. Камбери
️️️️
Р. Буэсс
74'
69'
ГОЛ! 1:3!
С. Иттен
63'
Замена
С. Иттен
️️️️
Ж. Нсаме
Замена
N. Manzambi
️️️️
Р. Гелми
61'
52'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Угринич
Пас отдал
Д. фон Бальмус
50'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Нсаме
Пас отдал
Ф. Угринич
Замена
Х. Криэциу
️️️️
E. Abedini
46'
45'
Желтая карточка
С. Зесигер
Желтая карточка
E. Abedini
39'
9'
Желтая карточка
М. Камара
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Буэсс
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
23
Granit Lekaj
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ЦЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
77
Eris Abedini
ЦП
44
Франсиско Родригес
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
4
Венсан Сьерро
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Винтертур
1
Йозеф Пукай
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
14
Тибо Корбас
ОП
16
Remo Arnold
ЦП
22
Флориан Камбери
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
30
Кастриот Имери
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
3-2-1-4
16
Фаюлу
5
Гелми
23
17
Гантенбайн
77
44
Родригес
8
Рамизи
11
Ди Джусто
9
Буэсс
33
Шаттин
25
4-4-2
16
фон Бальмус
27
Рюгг
5
Камара
15
Зесигер
23
Бенито
4
Сьерро
23
Угринич
32
Ридер
77
Ррудхани
17
Нсаме
12
Элиа
77
71
Криэциу
71
Криэциу
77
44
Родригес
14
Корбас
14
Корбас
44
Родригес
9
Буэсс
22
Камбери
22
Камбери
9
Буэсс
5
Гелми
7
7
5
Гелми
15
Зесигер
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
15
Зесигер
23
Угринич
30
Имери
30
Имери
23
Угринич
17
Нсаме
10
Иттен
10
Иттен
17
Нсаме
Остались в запасе
Винтертур
Янг Бойз
1
Йозеф Пукай
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
16
Remo Arnold
ЦП
20
C. Chiappetta
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
13
Муми Нгамале
ЛВ
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
1
Йозеф Пукай
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
16
Remo Arnold
ЦП
20
C. Chiappetta
ЦФ
Остались в запасе
13
Муми Нгамале
ЛВ
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Винтертур - Янг Бойз
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Шютценвизе
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