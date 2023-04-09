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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Серкль Брюгге
Антверпен - Серкль Брюгге: обзор матча 09 апреля 2023
Антверпен
09.04.2023, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
72'
Б. Попович (АГ)
83'
Т. Алдервейрелд (П)
42'
Д. Хотич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Серкль Брюгге
Желтая карточка
Д. Керк
89'
Замена
К. Корбани
️️️️
К. Стенгс
86'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Алдервейрелд
83'
Замена
Г. Авила
️️️️
Р. Де Лат
78'
74'
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
Д. Хотич
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Б. Попович
72'
Замена
А. Юсуф
️️️️
М. Кейта
70'
Замена
К. Скотт
️️️️
В. Янссен
70'
65'
Желтая карточка
К. Равик
63'
Замена
К. Данке
️️️️
Я. Гбоу
46'
Замена
Л. Лопеш
️️️️
Х. ван дер Брюгген
Замена
Д. Керк
️️️️
М. Баликвиша
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хотич
Пас отдал
Я. Гбоу
40'
Желтая карточка
Й. Даланд
29'
Желтая карточка
Х. ван дер Брюгген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
16
Мандела Кейта
ОП
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
17
Абу Франсис
АП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
13
Гастон Авила
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ЦЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
9
Джирано Керк
ПВ
Серкль Брюгге
47
Tarick Ximinies
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
4-2-3-1
1
Бутез
2
Де Лат
51
Пачо
23
Алдервейрелд
25
Батай
48
Вермерен
16
Кейта
7
Баликвиша
7
Муджа
14
Стенгс
14
Янссен
4-2-3-1
99
Майецки
41
Сике
5
Равик
2
Даланд
5
Попович
28
ван дер Брюгген
10
Хотич
34
Гбоу
17
Франсис
24
Сомерс
18
Уэда
2
Де Лат
13
Авила
13
Авила
2
Де Лат
14
Стенгс
20
Корбани
20
Корбани
14
Стенгс
16
Кейта
80
Юсуф
80
Юсуф
16
Кейта
14
Янссен
10
Скотт
10
Скотт
14
Янссен
7
Баликвиша
9
Керк
9
Керк
7
Баликвиша
10
Хотич
34
Ванхутте
34
Ванхутте
10
Хотич
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
22
Лопеш
28
ван дер Брюгген
34
Гбоу
9
Данке
9
Данке
34
Гбоу
Остались в запасе
Антверпен
Серкль Брюгге
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Зено ван ден Бош
ЦП
47
Tarick Ximinies
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Зено ван ден Бош
ЦП
Остались в запасе
47
Tarick Ximinies
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Антверпен - Серкль Брюгге
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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