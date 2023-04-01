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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Шарлеруа
Вестерло - Шарлеруа: обзор матча 01 апреля 2023
Вестерло
01.04.2023, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
2 : 3
Завершен
Шарлеруа
8'
М. Фикселлес
89'
Т. Диркс (П)
35'
В. Байо
39'
Д. Хейманс
90+3'
Ю. Баджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Шарлеруа
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
Ю. Баджи
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Т. Диркс
89'
86'
Желтая карточка
В. Байо
79'
Желтая карточка
Ю. Баджи
Желтая карточка
Э. Йорданов
77'
77'
Замена
Ю. Баджи
️️️️
Д. Хейманс
68'
Желтая карточка
С. Андреу
Замена
Н. Шадли
️️️️
Н. Мадсен
66'
Замена
Д. Нене
️️️️
К. Ваэзен
66'
51'
Желтая карточка
С. Кнежевич
46'
Замена
Ж. Кайембе
️️️️
V. Ozornwafor
39'
ГОЛ! 1:2!
Д. Хейманс
Пас отдал
И. Мбенза
35'
ГОЛ! 1:1!
В. Байо
Пас отдал
Д. Чачуа
32'
Желтая карточка
V. Ozornwafor
ГОЛ! 1:0!
М. Фикселлес
Пас отдал
L. Van Eenoo
8'
Замена
Р. Тагир
️️️️
P. Perdichizzi
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
19
Матиас Фикселлес
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ОП
8
Адем Зорган
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
38
Дан Хейманс
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
15
Вакун Байо
ЦФ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
15
Josue Doke
ЦФ
3-2-4-1
26
Болат
32
Йорданов
2
14
Рейнолдс
19
Фикселлес
33
Нойштедтер
39
ван ден Кейбус
8
24
Мадсен
14
Мацуо
17
Ваэзен
2-1-2-3-2
12
Коффи
25
Андреу
5
Кнежевич
23
Илаймахаритра
8
Зорган
7
Мбенза
38
Чачуа
38
Хейманс
99
Хоссейнзаде
26
15
Байо
2
28
Тагир
28
Тагир
2
24
Мадсен
89
Шадли
89
Шадли
24
Мадсен
17
Ваэзен
45
Нене
45
Нене
17
Ваэзен
26
18
Кайембе
18
Кайембе
26
38
Хейманс
20
Баджи
20
Баджи
38
Хейманс
Остались в запасе
Вестерло
Шарлеруа
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
1
Пьер Патро
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
15
Josue Doke
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьер Патро
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
15
Josue Doke
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Вестерло - Шарлеруа
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Хет Кейпе
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