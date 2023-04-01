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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Кортрейк
Серкль Брюгге - Кортрейк: обзор матча 01 апреля 2023
Серкль Брюгге
01.04.2023, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Кортрейк
16'
Т. Сомерс
36'
А. Уэда (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Кортрейк
Желтая карточка
Т. Сомерс
88'
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
А. Франсис
85'
Замена
J. Marcelin
️️️️
Й. Даланд
85'
79'
Желтая карточка
П. Хабиб Гуйе
78'
Желтая карточка
Д. Энен
Замена
Л. Лопеш
️️️️
Х. ван дер Брюгген
75'
73'
Замена
М. Регали
️️️️
Ф. Авенатти
Замена
Д. Хотич
️️️️
О. Деман
69'
67'
Замена
Б. Мессауди
️️️️
Н. Мехсату
Желтая карточка
О. Деман
54'
46'
Замена
Д. Энен
️️️️
Д. Де Неве
46'
Замена
Ф. Селемани
️️️️
А. Кадри
46'
Замена
П. Хабиб Гуйе
️️️️
М. Бруно
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Уэда
36'
ГОЛ! 1:0!
Т. Сомерс
Пас отдал
О. Деман
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
17
Абу Франсис
АП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
44
Жоау Силва
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
17
Массимо Бруно
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Серкль Брюгге
24
Jean Marcelin
ЦЗ
47
Tarick Ximinies
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
Кортрейк
16
Максим Деман
ВР
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
17
Мартин Регали
ЛВ
9
Биллал Мессауди
ПВ
8
Давид Энен
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
4-1-3-2
99
Майецки
2
Даланд
5
Равик
5
Попович
41
Сике
28
ван дер Брюгген
24
Сомерс
17
Франсис
2
Деман
18
Уэда
34
Гбоу
4-3-2-1
23
Ванденберге
8
Мехсату
4
Ватанабе
44
Силва
2
Васински
17
Бруно
10
Лончар
30
Д'Хаен
37
Кадри
14
Де Неве
20
Авенатти
2
Даланд
24
24
2
Даланд
17
Франсис
34
Ванхутте
34
Ванхутте
17
Франсис
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
22
Лопеш
28
ван дер Брюгген
2
Деман
10
Хотич
10
Хотич
2
Деман
37
Кадри
7
Селемани
7
Селемани
37
Кадри
20
Авенатти
17
Регали
17
Регали
20
Авенатти
8
Мехсату
9
Мессауди
9
Мессауди
8
Мехсату
14
Де Неве
8
Энен
8
Энен
14
Де Неве
17
Бруно
77
Гуйе
77
Гуйе
17
Бруно
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Кортрейк
47
Tarick Ximinies
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
16
Максим Деман
ВР
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
47
Tarick Ximinies
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
17
Варлесон
ЦФ
Остались в запасе
16
Максим Деман
ВР
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Серкль Брюгге - Кортрейк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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