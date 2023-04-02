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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Оуд-Хеверли
Генк - Оуд-Хеверли: обзор матча 02 апреля 2023
Генк
02.04.2023, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Оуд-Хеверли
23'
Б. Хейнен
87'
М. Трезор
56'
Й. Дагур Торстейнссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Оуд-Хеверли
Замена
А. Уаттара
️️️️
М. Трезор
90'
+1
89'
Замена
D. Ouedraogo
️️️️
С. Схрайверс
ГОЛ! 2:1!
М. Трезор
87'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Б. Эль-Ханнус
81'
81'
Замена
Й. Дом
️️️️
М. Мертенс
Желтая карточка
П. Грошовски
77'
76'
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
М. Гонсалес
Замена
Й. Сор
️️️️
М. Саматта
66'
61'
Желтая карточка
Ф. Рикка
Желтая карточка
Д. Пайнтсил
60'
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Й. Дагур Торстейнссон
Желтая карточка
М. МакКензи
54'
Замена
А. Пресиадо
️️️️
Д. Муньос
46'
41'
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
ГОЛ! 1:0!
Б. Хейнен
23'
Желтая карточка
Б. Хейнен
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
31
Майк Трезор
АП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
33
Матье Мертенс
АП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
11
Люка Ойен
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
8
Николас Кастро
АП
11
Йира Сор
ПВ
Оуд-Хеверли
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
4-3-2-1
26
Вандевордт
3
Артеага
46
Куэста
3
МакКензи
27
Муньос
8
Хейнен
17
Грошовски
28
Пайнтсил
31
Трезор
11
Эль-Ханнус
38
Саматта
4-2-1-3
77
Кожокару
27
Патрис
28
Плетинкс
16
Рикка
37
Мендиль
24
Де Норре
11
Аль-Тамари
33
Мертенс
8
Схрайверс
9
Гонсалес
23
Торстейнссон
27
Муньос
23
Пресиадо
23
Пресиадо
27
Муньос
31
Трезор
32
Уаттара
32
Уаттара
31
Трезор
11
Эль-Ханнус
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
11
Эль-Ханнус
38
Саматта
11
Сор
11
Сор
38
Саматта
8
Схрайверс
15
15
8
Схрайверс
9
Гонсалес
77
Вльетинк
77
Вльетинк
9
Гонсалес
33
Мертенс
6
Дом
6
Дом
33
Мертенс
Остались в запасе
Генк
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
11
Люка Ойен
АП
8
Николас Кастро
АП
Главный тренер
Вутер Вранкен
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
11
Люка Ойен
АП
8
Николас Кастро
АП
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Марк Брис
Статистика матча Генк - Оуд-Хеверли
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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