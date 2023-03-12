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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Юнион СЖ
Генк - Юнион СЖ: обзор матча 12 марта 2023
Генк
12.03.2023, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Юнион СЖ
24'
Б. Хейнен (П)
42'
Б. Ньивкоп
44'
С. Адингра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Юнион СЖ
90'
+6
Желтая карточка
А. Морис
Замена
А. Уаттара
️️️️
М. МакКензи
87'
Замена
А. Пресиадо
️️️️
Д. Пайнтсил
86'
85'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Л. Амани
85'
Замена
Л. Лапуссен
️️️️
С. Адингра
Желтая карточка
К. Куэста
84'
84'
Замена
Г. Франсуа
️️️️
В. Бонифаци
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Б. Хейнен
80'
Замена
Й. Сор
️️️️
Б. Эль-Ханнус
74'
65'
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
Т. Теума
63'
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
Желтая карточка
Д. Пайнтсил
63'
Желтая карточка
Д. Муньос
53'
50'
Замена
Г. Нильссон
️️️️
Й. Вертессен
44'
ГОЛ! 1:2!
С. Адингра
Пас отдал
В. Бонифаци
42'
ГОЛ! 1:1!
Б. Ньивкоп
Пас отдал
С. Адингра
36'
Желтая карточка
К. Берджесс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Хейнен
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
31
Майк Трезор
АП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
8
Николас Кастро
АП
11
Йира Сор
ПВ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
4-3-2-1
26
Вандевордт
3
Артеага
46
Куэста
3
МакКензи
27
Муньос
8
Хейнен
17
Грошовски
28
Пайнтсил
31
Трезор
11
Эль-Ханнус
38
Саматта
3-4-1-2
1
Морис
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
27
Кандусс
44
Линен
10
Теума
10
Амани
2
Ньивкоп
7
Адингра
11
Вертессен
22
Бонифаци
28
Пайнтсил
23
Пресиадо
23
Пресиадо
28
Пайнтсил
3
МакКензи
32
Уаттара
32
Уаттара
3
МакКензи
8
Хейнен
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
8
Хейнен
11
Эль-Ханнус
11
Сор
11
Сор
11
Эль-Ханнус
22
Бонифаци
19
Франсуа
19
Франсуа
22
Бонифаци
10
Теума
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
10
Теума
10
Амани
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Амани
7
Адингра
94
Лапуссен
94
Лапуссен
7
Адингра
11
Вертессен
9
Нильссон
9
Нильссон
11
Вертессен
Остались в запасе
Генк
Юнион СЖ
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
8
Николас Кастро
АП
Главный тренер
Вутер Вранкен
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Карел Герартс
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
8
Николас Кастро
АП
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Генк - Юнион СЖ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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