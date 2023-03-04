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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Зюлте-Варегем
Оуд-Хеверли - Зюлте-Варегем: обзор матча 04 марта 2023
Оуд-Хеверли
04.03.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
4 : 2
Завершен
Зюлте-Варегем
29'
С. Схрайверс
41'
Й. Дагур Торстейнссон
45'
К. Де Норре
76'
Й. Дагур Торстейнссон (П)
71'
Й. Фоссен (П)
82'
З. Гано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Зюлте-Варегем
85'
Желтая карточка
L. Willen
82'
ГОЛ! 4:2!
З. Гано
Пас отдал
А. Ндур
Замена
К. Малинов
️️️️
М. Аль-Тамари
80'
Замена
N. Opoku
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
80'
78'
Замена
W. De Buyser
️️️️
Н. Ромменс
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Й. Дагур Торстейнссон
76'
Желтая карточка
Ф. Рикка
71'
71'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Й. Фоссен
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
Н. Нсинги
63'
Замена
С. Кийин
️️️️
С. Схрайверс
53'
47'
Замена
Н. Мироши
️️️️
К. Брюлс
Желтая карточка
Л. Патрис
46'
46'
Замена
А. Ндур
️️️️
А. Сиссако
ГОЛ! 3:0!
К. Де Норре
Пас отдал
Й. Дагур Торстейнссон
45'
ГОЛ! 2:0!
Й. Дагур Торстейнссон
Пас отдал
Н. Нсинги
41'
ГОЛ! 1:0!
С. Схрайверс
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Зюлте-Варегем
1
Sammy Bossut
ВР
4
Timothy Derijck
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
2
Алессандро Чиранни
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
8
Николас Ромменс
ЦП
29
Lukas Willen
ЦП
22
Кристиан Брюлс
АП
9
Зинхо Гано
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Оуд-Хеверли
38
Ореган Раве
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
Зюлте-Варегем
1
Louis Bostyn
ВР
42
Arnaud Dobbels
ВР
5
Borja López
ЦЗ
5
Бент Сермо
ПЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
20
Новатус Мироши
ОП
80
Кевор Палумец
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
57
Wout De Buyser
ЦФ
3-2-2-3
77
Кожокару
27
Патрис
28
Плетинкс
16
Рикка
37
Мендиль
6
Дом
24
Де Норре
11
Аль-Тамари
9
Нсинги
23
Торстейнссон
8
Схрайверс
3-1-2-2-2
1
2
Чиранни
4
4
Фила
8
Сиссако
8
Ромменс
29
22
Брюлс
39
Фадера
9
Фоссен
9
Гано
9
Нсинги
77
Вльетинк
77
Вльетинк
9
Нсинги
8
Схрайверс
13
Кийин
13
Кийин
8
Схрайверс
11
Аль-Тамари
33
Малинов
33
Малинов
11
Аль-Тамари
23
Торстейнссон
17
17
23
Торстейнссон
22
Брюлс
20
Мироши
20
Мироши
22
Брюлс
8
Сиссако
25
Ндур
25
Ндур
8
Сиссако
8
Ромменс
57
57
8
Ромменс
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Зюлте-Варегем
38
Ореган Раве
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
1
Louis Bostyn
ВР
42
Arnaud Dobbels
ВР
5
Borja López
ЦЗ
5
Бент Сермо
ПЗ
80
Кевор Палумец
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
38
Ореган Раве
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
5
P. Ngawa
ЦФ
Остались в запасе
1
Louis Bostyn
ВР
42
Arnaud Dobbels
ВР
5
Borja López
ЦЗ
5
Бент Сермо
ПЗ
80
Кевор Палумец
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Оуд-Хеверли - Зюлте-Варегем
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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Оуд-Хеверли
Зюлте-Варегем
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
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9
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2
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3
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4
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9
Вальдес: «Счастлив, что вышел на поле после восьми месяцев работы в одиночестве»
2016.01.31 08:06
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2016.01.31 07:10
2
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
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