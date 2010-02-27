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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Питерборо Юнайтед
Суонси - Питерборо Юнайтед: обзор матча 27 февраля 2010
Суонси
27.02.2010, суббота, 18:00
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Питерборо Юнайтед
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Матчи команд
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- : -
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3 : 1
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5 : 0
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17.10.2026
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