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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Стандард
Серкль Брюгге - Стандард: обзор матча 04 февраля 2023
Серкль Брюгге
04.02.2023, суббота, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Стандард
90+1'
А. Уэда
80'
Ф. Зинкернагель (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Стандард
ГОЛ! 1:1!
А. Уэда
90'
+1
89'
Желтая карточка
С. Перица
Желтая карточка
Й. Даланд
80'
80'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Зинкернагель
75'
Желтая карточка
Ф. Зинкернагель
Замена
Э. Керер
️️️️
Т. Сомерс
72'
59'
Замена
С. Перица
️️️️
Н. Огайо
59'
Замена
Г. Цимирот
️️️️
В. Баликвиша
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
48'
46'
Замена
Д. Чанак
️️️️
Ф. Мелегони
42'
Желтая карточка
Ф. Мелегони
Желтая карточка
А. Франсис
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
17
Абу Франсис
АП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
20
Мервил Бокади
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Серкль Брюгге
24
Jean Marcelin
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
10
Дино Хотич
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
Стандард
4
Lucas Noubi
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
77
Ошер Давида
ПВ
18
Стипе Перица
ЦФ
22
Александро Калю
ЦФ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
4-1-3-2
99
Майецки
5
Попович
5
Равик
2
Даланд
41
Сике
34
Ванхутте
24
Сомерс
17
Франсис
2
Деман
9
Данке
18
Уэда
2-4-2-2
16
Бодар
20
Бокади
3
Дюсенн
7
Альсате
21
Баликвиша
34
Лайфис
72
Мелегони
11
Зинкернагель
15
Доннум
13
Фосси
39
Огайо
24
Сомерс
44
Керер
44
Керер
24
Сомерс
21
Баликвиша
59
Цимирот
59
Цимирот
21
Баликвиша
72
Мелегони
61
Чанак
61
Чанак
72
Мелегони
39
Огайо
18
Перица
18
Перица
39
Огайо
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Стандард
24
Jean Marcelin
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
10
Дино Хотич
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
34
Янн Гбоу
ЛВ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
4
Lucas Noubi
ЦЗ
77
Ошер Давида
ПВ
22
Александро Калю
ЦФ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
24
Jean Marcelin
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
10
Дино Хотич
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
34
Янн Гбоу
ЛВ
17
Варлесон
ЦФ
Остались в запасе
4
Lucas Noubi
ЦЗ
77
Ошер Давида
ПВ
22
Александро Калю
ЦФ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Серкль Брюгге - Стандард
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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