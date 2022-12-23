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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Серкль Брюгге
Мехелен - Серкль Брюгге: обзор матча 23 декабря 2022
Мехелен
23.12.2022, пятница, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
71'
Н. Сторм
3'
К. Данке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Серкль Брюгге
90'
+2
Замена
Р. Декостер
️️️️
К. Данке
Замена
F. Soelle Soelle
️️️️
К. Мрабти
90'
Пенальти не реализован!
Й. Маледе
86'
83'
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
75'
Желтая карточка
Й. Даланд
Желтая карточка
К. Мрабти
73'
ГОЛ! 1:1!
Н. Сторм
Пас отдал
Р. Скофс
71'
67'
Замена
Э. Керер
️️️️
А. Уэда
Замена
Й. Маледе
️️️️
Ж. Хайреманс
65'
Замена
А. Ван Хоренбек
️️️️
L. Bijker
65'
57'
Замена
С. Мянго
️️️️
Д. Хотич
52'
Вторая желтая
О. Деман
32'
Желтая карточка
О. Деман
Желтая карточка
Д. Бейтс
19'
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Данке
Пас отдал
А. Франсис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
10
Никола Сторм
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
17
Абу Франсис
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Мехелен
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
39
Milan Robberechts
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Серкль Брюгге
13
Сенна Мянго
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
17
Варлесон
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
4-3-1-2
1
14
Уолш
4
Лавале
4
Бейтс
16
17
Скофс
9
Да Крус
4
Верстате
11
Хайреманс
28
Мрабти
10
Сторм
2-2-2-4
99
Майецки
5
Попович
5
Равик
17
Франсис
10
Хотич
24
Сомерс
2
Деман
9
Данке
34
Ванхутте
2
Даланд
18
Уэда
11
Хайреманс
14
Маледе
14
Маледе
11
Хайреманс
28
Мрабти
19
19
28
Мрабти
16
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
16
10
Хотич
13
Мянго
13
Мянго
10
Хотич
9
Данке
8
Декостер
8
Декостер
9
Данке
18
Уэда
44
Керер
44
Керер
18
Уэда
Остались в запасе
Мехелен
Серкль Брюгге
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
39
Milan Robberechts
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
17
Варлесон
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
39
Milan Robberechts
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
17
Варлесон
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Мехелен - Серкль Брюгге
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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