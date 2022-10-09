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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Стандард
Шарлеруа - Стандард: обзор матча 09 октября 2022
Шарлеруа
09.10.2022, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Стандард
45+2'
Д. Чачуа (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Стандард
90'
+1
Вторая желтая
Ф. Зинкернагель
90'
+1
Красная карточка
Я. Барретт Лаурсен
89'
Замена
К. Лайфис
️️️️
Н. Раскин
87'
Желтая карточка
Ф. Зинкернагель
Замена
Л. Бессил
️️️️
Ю. Баджи
82'
Желтая карточка
И. Мбенза
81'
80'
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
В. Баликвиша
80'
Замена
О. Давида
️️️️
С. Перица
Замена
А. Голизаде
️️️️
Р. Мориока
71'
Красная карточка
А. Зорган
67'
66'
Желтая карточка
М. Фосси
65'
Замена
М. Фосси
️️️️
Ж. Деваэль
64'
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
А. Доннум
60'
Желтая карточка
Ж. Деваэль
Желтая карточка
М. Илаймахаритра
58'
Замена
А. Хоссейнзаде
️️️️
Д. Чачуа
57'
45'
+2
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Чачуа
Желтая карточка
Р. Мориока
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
88
Рюта Мориока
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
15
Арон Доннум
ПВ
21
Вилльям Баликвиша
ЦФ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Шарлеруа
40
Mateo Chiacig
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
8
Али Голизаде
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
77
Ошер Давида
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
3-5-2
1
Патро
18
Кайембе
25
Андреу
5
Багер
23
Илаймахаритра
8
Зорган
38
Чачуа
7
Мбенза
88
Мориока
27
Нкуба
20
Баджи
2-3-2-3
16
Бодар
3
Дюсенн
20
Бокади
59
Цимирот
43
Раскин
7
Альсате
15
Доннум
11
Зинкернагель
18
Перица
20
Деваэль
21
Баликвиша
20
Баджи
29
Бессил
29
Бессил
20
Баджи
38
Чачуа
99
Хоссейнзаде
99
Хоссейнзаде
38
Чачуа
88
Мориока
8
Голизаде
8
Голизаде
88
Мориока
15
Доннум
7
Лаурсен
7
Лаурсен
15
Доннум
43
Раскин
34
Лайфис
34
Лайфис
43
Раскин
18
Перица
77
Давида
77
Давида
18
Перица
20
Деваэль
13
Фосси
13
Фосси
20
Деваэль
21
Баликвиша
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
21
Баликвиша
Остались в запасе
Шарлеруа
Стандард
40
Mateo Chiacig
ВР
2
Мартин Васински
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
25
Дамьен Марк
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
30
Лоран Хенкине
ВР
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
40
Mateo Chiacig
ВР
2
Мартин Васински
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
25
Дамьен Марк
ЦФ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Шарлеруа - Стандард
3
1
2
3
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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